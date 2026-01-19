Reforma administrației, doar la pachet cu măsurile de relansare economică ale PSD. Ce se întâmplă cu bugetul pe 2026

19-01-2026 | 19:12
Plenul Parlamentului
Inquam Photos / George Calin

Partidele de la putere au convenit luni, într-o ședință a coaliției, cum vor adopta reformele de administrație. La fel ca la pachetele de măsuri precedente, Guvernul apelează tot la angajarea răspunderii în Parlament.

Constantin Toma

Se va întâmpla cu susținerea PSD, care, din nou, a obținut ce a vrut după mai multe amenințări.

Coaliția a decis ca Guvernul să-și angajeze răspunderea în Parlament pentru măsurile care reformează administrația centrală și cea locală.

PSD a mizat din nou pe rețeta câștigătoare, amenințările, care a dat din nou roade. Sorin Grindeanu a amenințat că, dacă această reformă nu va conține și măsurile de relansare economică, atunci partidul său nu o va susține. Așa că, până la urmă, ceilalți lideri au acceptat cerința social-democraților și urmează să decidă ce aleg din lista PSD. Listă care conține, printre altele:

► acordarea de 1.000 de lei pe lună pentru tinerii care se angajează pentru prima dată;

CSM
Cum ar putea arăta reforma Justiției. Guvernul cere un plan pentru criza de personal din instanțe. Reacția CSM

► acordarea unei subvenții lunare de 2.250 lei pe o perioadă de 12 luni pentru mame;

► creșterea valorii tichetelor de masă până la 50 de lei pe zi.

Toate aceste pachete de măsuri urmează să fie adoptate cel mai devreme pe 29 ianuarie, în Parlament.

Noi discuții despre bugetul pe 2026

În ceea ce privește bugetul pentru anul acesta, liderii de la putere au decis să creeze un grup de lucru din care să facă parte Ministerul Finanțelor, reprezentanți ai fiecărui partid, dar și reprezentanți ai primarilor de municipii/orașe și comune.

Asta pentru că trebuie să se hotărască unde se vor duce banii de pe urma impozitelor locale: dacă să rămână în comunitățile locale sau să vină la centru. Aici ar fi o problemă, dată de faptul că, la proiecția deficitului bugetar, banii din impozitele locale crescute sunt calculați ca venit la bugetul de stat.

A ieșit și scandal. Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, le-a reproșat celor de la USR că s-a săturat să fie atacat nejustificat pe Legile Justiției. PSD a chemat-o pe Oana Țoiu, ministra USR de la Externe, să vină în următoarea ședință să explice și să voteze Pentru programul Mercosur.

Iar Kelemen Hunor a glumit cu ministrul Apărării, Radu Miruță, după declarațiile acestuia legate de trimiterea Armatei în Groenlanda. Președintele UDMR i-a spus că se oferă el să plece, pentru că a făcut armata la Vânătorii de Munte.

Tensiuni între partidele de la putere, în prima întâlnire din 2026. Ce vrea PSD pentru a mai susține reforma lui Bolojan

Sursa: Pro TV

