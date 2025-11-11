Atac la indigo. O femeie, înjunghiată într-o gară din Chicago, la trei luni după uciderea tinerei ucrainene, de un cuțitar

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost înjunghiată de un individ tulburat într-o gară din Chicago, sâmbătă seara — la aproape trei luni după ce refugiata ucraineană Iryna Zarutska a fost ucisă în același mod.

Victima stătea pe o bancă la stația UIC-Halsted Blue Line, lângă Universitatea Illinois din Chicago, în jurul orei 23:14, când presupusul agresor i-a înfipt un cuțit în piept, din senin, potrivit Departamentului de Poliție din Chicago.

Atacatorul a fugit apoi, îndreptându-se spre nord pe strada South Morgan. Femeia a suferit o lacerație la piept și a fost dusă la un spital local pentru tratament, arată publicația New York Post.

Poliția, care a făcut public incidentul marți, îl caută acum pe suspectul înarmat, care a fost văzut ultima dată purtând o căciulă roz, o jachetă gri cu glugă, un hanorac portocaliu, blugi albastru deschis, pantofi albi și un rucsac gri.

Într-un atac similar, acum trei luni, suspectul Decarlos Brown Jr. este acuzat că ar fi ucis-o pe refugiata ucraineană Iryna Zarutska în august, în tramvaiul din Charlotte. Zarutska a fost ucisă pe 22 august 2025, în trenul din zona Charlotte.

