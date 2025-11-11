Atac la indigo. O femeie, înjunghiată într-o gară din Chicago, la trei luni după uciderea tinerei ucrainene, de un cuțitar

Stiri externe
11-11-2025 | 23:07
femeie injunghiata in gara chicago
Chicago Police Department

O femeie în vârstă de 27 de ani a fost înjunghiată de un individ tulburat într-o gară din Chicago, sâmbătă seara — la aproape trei luni după ce refugiata ucraineană Iryna Zarutska a fost ucisă în același mod.

autor
Mihai Niculescu

Victima stătea pe o bancă la stația UIC-Halsted Blue Line, lângă Universitatea Illinois din Chicago, în jurul orei 23:14, când presupusul agresor i-a înfipt un cuțit în piept, din senin, potrivit Departamentului de Poliție din Chicago.

Atacatorul a fugit apoi, îndreptându-se spre nord pe strada South Morgan. Femeia a suferit o lacerație la piept și a fost dusă la un spital local pentru tratament, arată publicația New York Post.

Poliția, care a făcut public incidentul marți, îl caută acum pe suspectul înarmat, care a fost văzut ultima dată purtând o căciulă roz, o jachetă gri cu glugă, un hanorac portocaliu, blugi albastru deschis, pantofi albi și un rucsac gri.

Într-un atac similar, acum trei luni, suspectul Decarlos Brown Jr. este acuzat că ar fi ucis-o pe refugiata ucraineană Iryna Zarutska în august, în tramvaiul din Charlotte. Zarutska a fost ucisă pe 22 august 2025, în trenul din zona Charlotte.

Citește și
politie
O tânără a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman. Copilul ei de 3 ani se afla lângă ea

Sursa: New York Post

Etichete: Chicago, cutitar, femeie injunghiata, ucraineanca,

Dată publicare: 11-11-2025 22:59

Articol recomandat de sport.ro
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Scandal monstru înainte de Bosnia – România! S-a cerut demisia președintelui Federației: ”Nu e treaba ta să numeri!”
Citește și...
Cine era tânăra ucisă de fostul soț, în Teleorman. Mihaela a fost înjunghiată de mai multe ori, chiar lângă biserică
Stiri actuale
Cine era tânăra ucisă de fostul soț, în Teleorman. Mihaela a fost înjunghiată de mai multe ori, chiar lângă biserică

Crimă îngrozitoare în Teleorman. O femeie de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost omorâtă în stradă de fostul ei soţ, care avea emis ordin de protecţie.

O tânără a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman. Copilul ei de 3 ani se afla lângă ea
Stiri Socante
O tânără a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman. Copilul ei de 3 ani se afla lângă ea

O femeie în vârstă de 25 de ani, aflată pe o stradă din comuna Beciu, județul Teleorman, împreună cu fiul său de 3 ani, a fost înjunghiată mortal de fostul său soț, a anunțat duminică IPJ Teleorman.  

Fetiță de 4 ani înjunghiată de tată, în Covasna. Copila și fratele ei au fost luați de acasă de autorități
Stiri Virale
Fetiță de 4 ani înjunghiată de tată, în Covasna. Copila și fratele ei au fost luați de acasă de autorități

Caz îngrozitor în județul Covasna. Un bărbat de 24 de ani este acuzat că și-a înjunghiat fetița de 4 ani. Acum, individul este arestat preventiv, pentru violență în familie. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut
Stiri actuale
O mamă din Arad a fost înjunghiată chiar de fiul ei. Calm, a sunat la 112 și a mărturisit ce a făcut

O femeie de 52 de ani din Arad a murit înjunghiată de propriul fiu. Între victimă și individul de 25 de ani ar fi izbucnit un conflict, care l-a făcut pe tânăr să-și atace mama cu un cuțit.

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O mamă a trei copii a fost înjunghiată mortal. Cine este suspectul principal
Stiri Socante
Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O mamă a trei copii a fost înjunghiată mortal. Cine este suspectul principal

Un nou caz de femicid șochează opinia publică. O femeie de 30 de ani din județul Brașov, mamă a trei copii, a fost înjunghiată mortal, iar principalul suspect este partenerul ei de viață. Individul a fost deja arestat pentru omor.

Recomandări
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse
Stiri Politice
Ilie Bolojan, gata să accepte un compromis în negocierile cu CSM pentru a nu pierde banii din PNRR - Surse

Președintele Nicușor Dan este aproape să facă pace între Guvern și magistrați. Liderii de la putere s-au văzut la Cotroceni pentru a găsi o formulă comună privind legea care va reglementa pensiile procurorilor și judecătorilor.

30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2006 - Țara se transformă într-un șantier de vise și promisiuni. Suntem la un pas de Uniunea Europeană

2006 a fost anul în care România a învățat să meargă mai departe, chiar și atunci când viața o punea la pământ. A fost anul în care natura, politica și destinul ne-au pus față în față cu propriile limite.

Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc
Stiri Economice
Dani Mocanu, anchetat de ANAF pentru 1,6 milioane lei nedeclarați. S-ar fi folosit de rude să ascundă banii de Fisc

ANAF Antifraudă a descoperit obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei la Dani Mocanu, susțin sursele Știrilor ProTV.  El ar fi folosit firme controlate de familie pentru a evita plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Top citite
1 Tineri pe stradă
Shutterstock
Stiri Sociale
De ce tinerii aleg timpul liber și flexibilitatea în locul siguranței financiare. La ce vârstă pleacă din casa părinților
2 Substanta verde
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa
Stiri actuale
„Parcă e leuștean”. Jandarmii din Constanța, ironizați după ce au prins un bărbat cu „o substanță vegetală”
3 nicusor dan ilie bolojan
Administrația Prezidențială
Stiri Politice
Reforma pensiilor magistraților - președintele Nicușor Dan a invitat toate părțile implicate la discuții, miercuri - Surse
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 11 Noiembrie 2025

45:38

Alt Text!
La Măruță
11 Noiembrie 2025

01:13:03

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
11 Noiembrie 2025

01:44:09

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28