Cel mai mare safir purpuriu din lume a fost scos la vânzare în Sri Lanka. Valorează cel puțin 300 de milioane de dolari

Stiri externe
18-01-2026 | 19:38
A fost scos la vânzare în Sri Lanka cel mai mare safir purpuriu cunoscut din lume.

Știrile PRO TV

Piatră prețioasă de 3.563 de carate valorează cel puțin 300 de milioane de dolari.

Nestemata a fost denumită "Steaua tărâmului pur". Și a fost găsită într-o mină de pietre prețioase din Sri Lanka în 2023.

Între timp proprietarii au descoperit cât de special este acest safir certificat de două laboratoare internaționale de prestigiu.

Safirele din Sri Lanka sunt renumite pentru culoarea lor unică strălucire şi claritate.

