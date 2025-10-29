Armata SUA: Decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere din Europa

29-10-2025 | 15:09
Armata Statelor Unite ale Americii a declarat miercuri că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, transmite Reuters.

Ioana Andreescu

„Echipa de luptă a Brigăzii a 2-a Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată se va redesfăşura aşa cum era programat în unitatea sa de origine din Kentucky, fără a fi înlocuită", a anunţat Armata SUA pentru Europa într-un comunicat de presă.

„Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau semnalul unui angajament mai redus faţă de NATO şi Articolul 5", a precizat armata SUA, adăugând că "această ajustare a posturii forţelor nu va schimba mediul de securitate din Europa".

Ambasadorul SUA la NATO: Statele Unite rămân angajate faţă de România

La rândul său, ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Statele Unite rămân angajate faţă de România.

„Prezenţa noastră puternică şi angajamentul nostru de durată faţă de Europa rămân de neclintit", a declarat înaltul oficial american.

Ministrul apărării naţionale Ionuţ Moşteanu a anunţat miercuri că efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu şi Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotaţională.

Anunţul ministrului român a survenit după ce publicaţia ucraineană Kyiv Post a relatat marţi noapte că administraţia preşedintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldaţi americani din România şi şi-a notificat aliaţii occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele.

Sursa: Agerpres

