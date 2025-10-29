Fost ministru, despre îngrijorarea lui Sorin Grindeanu privind relația cu SUA: În 2017, SUA erau îngrijorate de OUG 13

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a reacționat, marți, după ce liderul PSD Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să-și retragă propunerea de vicepremier pentru Oana Gheorghiu, ”ca să nu compromitem relația cu SUA”.

Voiculescu îi aduce aminte lui Grindeanu că în 2017, când liderul PSD era prim-ministru iar în România erau organizate proteste în stradă din cauza intenției Guvernului Grindeanu de a adopta ordonanța de urgență (OUG) 13, Statele Unite s-au declarat îngrijorate față de măsurile lui Sorin Grindeanu , pentru că ”subminează statul de drept, și slăbesc responsabilitatea față de infracțiuni financiare și de corupție".

Mesajul complet al lui Vlad Voiculescu:

”Asta e bună. Grija subită a domnului Grindeanu față de “ce zice SUA” pare la prima vedere slugărnicie. De fapt e ipocrizie și disperare. Întâmplător chiar sunt în vizită la “aliatul transatlantic” și l-am întrebat ce zice de propunerea doamnei Oana Gheorghiu ca vicepremier.

Statele Unite ale Americii au zis așa: ”The U.S. is profoundly concerned about the Romanian Government s recent measures, whicj undermine the rule of law and weaken the responsability of the judiciary”.

Glumesc. Declarația SUA este autentică, dar este din data de 3 Februarie 2017. Declarația SUA venea la aproape o lună după ce domnul Sorin Grindeanu semnase OUG 13, noaptea ca hoțul (31.01.2017).

La câtă îngrijorare, oroare chiar, au stârnit aici și în toate capitalele Vestului faptele PSD, domnul premier Nordis-OUG13 chiar putea să se abțină. Dacă USR și sutele de mii de oameni pe care domnul Grindeanu i-a ținut în frig cu lunile pot accepta să stea la masă cu PSD și cu dânsul de dragul țării, poate și domnul Grindeanu și PSD să accepte să stea la masă cu Oana Gheorghiu, o femeie care a construit un spital pentru copii din bani privați, având încrederea a sute de mii de români și zeci de mii de companii.”

Și prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a adus aminte de acest episod din guvernarea lui Sorin Grindeanu.

”Înainte de a fi ales de către președintele Trump în funcția de vicepreședinte, domnul JD Vance a spus despre acesta niște lucruri mai grave. Și cu toate astea, domnul Trump l-a iertat și l-a ales cu inima deschisă drept partener politic. În acestă logică, chiar îi cereți domnului Vance să plece?

E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate care tocmai a trezit o imensă furie în oameni.

Cel mai mare risc la adresa relației cu Statele Unite și cu lumea civilizată este corupția dublată de privilegiile pe care vreți să le protejați pe spinarea investitorilor onești și a tuturor românilor.

A spus asta chiar Departamentul de Stat din primul mandat al președintelui Trump în timpul mandatului Guvernului Grindeanu.

Citez: “Statele Unite sunt profund îngrijorate de măsurile Guvernului României (se referă la Guvernul condus de dvs.) care subminează statul de drept și slabesc responsabilitatea în cazul infracțiunilor financiare și actelor de corupție.”

