FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării
FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării

De ce a fost greu de distrus stânca din apropierea braţului Bala. Ministru: ”S-au folosit 180 de kilograme de explozibil”

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Inquam Photos / George Calin

Ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a explicat, luni, de ce a fost atât de greu de distrus stânca din apropierea braţului Bala, acțiune prin care autoritățile vor să reechilibreze debitul Dunării.

autor
Cristian Matei

"Este o intersecţie a Dunării. Braţul Bala are o diferenţă de nivel de patru metri, motiv pentru care un procent cam de 85% din debitul Dunării se duce pe braţul Bala şi doar 15% se duc înspre Cernavodă. Având în vedere acest procent foarte dezavantajos pentru Cernavodă, a existat un proiect care să ridice albia, nivelul de fund al braţului Bala şi să coboare, să dragheze braţul Dunării vechi, astfel încât să se compenseze, să se reechilibreze debitul. (...) Stânca a fost dislocată.

S-au scufundat scafandrii, doar din ce au observat scafandrii în apa încă tulbure patru metri din stâncă au dispărut, nici nu era calculul pentru chiar atât de mult. S-au introdus 180 de kilograme de explozibil. (...) Indiferent de consecinţele finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reuşit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigaţiei, cât şi dragării pe viitor, uşurarea dragării Dunării vechi", a precizat Miruţă într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

”O macara de mare tonaj va extrage bucata de stâncă dislocată”

Potrivit ministrului, urmează ca cele două barje care au fost aduse la faţa locului să fie încărcate cu cât de mult se poate din ceea ce s-a dislocat.

"E o macara de mare tonaj care va extrage bucata de stâncă dislocată. Deseară înţeleg că sunt şanse să vină cea de-a treia barjă direct încărcată şi în cursul zilei de mâine, mâine seară, să vină şi ultima barjă pentru ca scufundarea să aibă loc probabil miercuri dimineaţa, dacă colegii de la Apele Române care analizează în fiecare zi etapele care mai trebuie făcute vor decide asta. Pe calculul pe care l-am primit iniţial, miercuri - joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită", a explicat Radu Miruţă.

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Ministrul interimar Miruță spune că au mai existat încercări în ”ultimii 30 de ani” de a detona stânca Pârjoaia

”Stânca Pârjoaia a fost detonată cu succes, iar cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este, de astăzi, mai lin. Încercările din ultimii 30 de ani de a îndepărta, prin diverse metode acest obstacol, au fost finalizate astăzi de militarii Armatei Române.

Echipe de scafandri, geniști și forțe navale au îndeplinit cu brio misiunea Armatei și au acordat sprijinul solicitat specialiștilor de la Apele Române.

Armata și-a făcut datoria și astăzi” - a mai transmis ministrul interimar într-un mesaj pe Facebook.

Explicațiile ministrului vin după ce, luni dimineață, armata a reușit să detoneze și să distrugă stânca pentru blocarea Brațului Bala, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării.

Militarii Forțelor Navale au încercat și duminică, fără succes, să detoneze o stâncă scufundată în calea fluviului spre Cernavodă.

Autoritățile vor să crească debitul care ajunge la centrala de la Cernavodă, pentru ca reactorul doi să rămână în funcțiune. 

Armata reușit să arunce în aer stânca, într-o operațiune, fără precedent, pentru devierea cursului Dunării

Sursa: Agerpres

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