Nivelul neobișnuit de scăzut al Dunării a obligat deja Centrala Nucleară Paks din Ungaria să își suspende activitatea și creează dificultăți operaționale pentru instalațiile nucleare din alte țări riverane, arată ministerul bulgar al Energiei, potrivit Novinite. În pofida acestor condiții, singura centrală nucleară din Bulgaria rămâne pe deplin operațională.

Experții în energie citați de minister estimează că, dacă nivelul fluviului continuă să scadă în ritmul mediu înregistrat în ultima săptămână, nu va fi necesară o reducere semnificativă a capacității de producție a Centralei Nucleare Kozlodui pentru cel puțin următoarele trei săptămâni.

Comunicare permanentă cu Serbia și România

Ministerul Energiei a precizat că a luat deja măsurile necesare pentru a informa instituțiile bulgare relevante și pentru a consolida coordonarea internațională în cadrul acordurilor existente care reglementează gestionarea și utilizarea apelor Dunării.

De asemenea, autoritățile mențin o comunicare permanentă la nivel înalt cu omologii din Serbia și România, monitorizând evoluția situației hidrologice și evaluând eventualele efecte asupra infrastructurii energetice din regiune.