Cosmin Cârciova: ”Incredibil, am văzut delfini la… pe Dunăre. Deci urcă și ei un pic aici, vezi? Uite-l, e aici! Uau, l-am prins!”.

Imaginile cu delfini au fost surprinse pe brațul Sfântu Gheorghe, la aproape un kilometru de Marea Neagră.

Delfinii au ajuns în Deltă căutând hrană sau speriați de operațiunile militare din mare

Delfinii sunt, probabil, în căutare de scrumbie sau chefali. Ori ar putea fi speriați de activitățile militare de pe mare, spun unii specialiști. Câteva exemplare s-au apropiat de turiști și la Sulina.

Geanina Mozăceanu: ”Ia uite cum face! E femelă cu pui, ai văzut?”.

Deși trăiesc în apele sărate ale mărilor și oceanelor, delfinii pot ajunge și în apele dulci, în zone numite și salmastre.