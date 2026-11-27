ANSVSA: Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, retrase de la vânzare din cauza riscului de mucegai
Două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină și colagen, comercializate într-o rețea de retail, sunt retrase de la vânzare și rechemate de la consumatori din cauza riscului de dezvoltare a mucegaiului, informează ANSVSA.
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„ANSVSA informează consumatorii că FIRENZE COM SRL, în colaborare cu reţeaua de magazine Auchan România, a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen. Decizia a fost luată în urma identificării unor modificări vizibile şi atipice la suprafaţa produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului”, anunţă, vineri, ANSVSA, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.
Cele două produse sunt Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori şi Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii şi piersică, cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori, ambele sortimente având un gramaj de 220 de grame. Producătorul este firma FIRENZE din Ploieşti, iar problemele au fost semnalate la lotul L260729, data de expirare fiind 29.07.2028.
Consumatorii care au achiziţionat produse din lotul menţionat sunt sfătuiţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate până la data de 08.12.2026, la Serviciul Clienţi din magazinul de unde au fost achiziţionate, în baza bonului fiscal, arată ANSVSA.
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