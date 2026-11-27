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Declaraţia şefului statului a venit după ce preşedintele AUR, George Simion, a făcut o legătură între dosarul său de la Parchetul General şi preşedintele Nicuşor Dan, la ieşirea de la sediul instituţiei.

"Eu am spus asta de mai multe ori şi încerc să fiu cât de obiectiv pot. În momentul în care faci o afirmaţie, trebuie să o probezi. Şi în momentul în care cineva face, la rând, afirmaţii neprobate, persoana respectivă, indiferent de poziţia lui în stat, în societate, nu trebuie să fie luată în serios. Eu aşa mă raportez la oameni. Adică sunt în contact cu oamenii, obţin informaţii, opinii de la ei. Faţă de cineva care o dată, de două, de trei ori îmi spune nişte blufuri care nu se confirmă, nu mai prea am ce să interacţionez. Şi cred că şi societatea ar trebui să facă la fel. Adică trăim într-o lume complexă, în care informaţia este esenţială şi trebuie să dăm credit celor care, când spun lucruri, se şi întâmplă. Asta este evaluarea mea" a precizat preşedintele, în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută în contextul participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European de la Bruxelles.

Preşedintele AUR, George Simion, a afirmat, joi, la ieşirea din sediul Parchetului General, că, în opinia sa, prin "dosarul politic" în care este acuzat de instigare publică este vizată doborârea partidului AUR.

"Opinia mea faţă de acest dosar politic este că este vizată doborârea partidului AUR, îngenuncherea noastră pentru că am refuzat în mod repetat să facem pace cu sistemul, am refuzat să votăm Guvernul Veştea, am refuzat să le votăm propunerile lor. Aşa că Nicuşor Dan a spus foarte clar televizat în ultimele două săptămâni ce intenţii are şi de cine îi este frică în anul 2028", a declarat George Simion.

George Simion a fost pus sub urmărire penală, joi, de Parchetul General într-un dosar în care este acuzat de instigare publică, după ce ar fi îndemnat publicul pe o reţea de socializare să săvârşească fapte ce "constituie infracţiuni grave, respectiv agresiuni fizice extreme, tortură sau suprimarea vieţii".