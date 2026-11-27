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Potrivit sursei citate, peste o sută de persoane au fos duse la audieri

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa anunţă că joi, 26 noiembrie, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase şi cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi al 28 de inspectorate judeţene de poliţie şi Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti, au pus în executare 158 de mandate de percheziţie domiciliară, care au vizat sediile şi domiciliile unor persoane juridice şi fizice, precum şi locaţii utilizate pentru depozitarea clandestină a articolelor pirotehnice.

Cercetările sunt efectuate în cadrul unui dosar penal care vizează infracţiunea de preparare, producere, experimentare, deţinere, transmitere sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1 şi P1, efectuate fără drept.

„În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat, până la acest moment, aproximativ 150 de tone de articole pirotehnice, în valoare de 890.000 de euro, activitatea de inventariere fiind continuată. Totodată, în cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au descoperit şi indisponibilizat o armă neletală supusă autorizării, deţinută fără drept de una dintre persoanele vizate de anchetă”, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, pentru probarea întregului mecanism infracţional şi stabilirea vinovaţilor, peste 100 de persoane au fost conduse la sediile unităţilor de poliţie, pentru audieri.

Din datele şi informaţiile obţinute până în prezent, rezultă indicii potrivit cărora articolele pirotehnice au făcut obiectul unor operaţiuni fără drept de procurare, depozitare, transmitere, comercializare şi deţinere, o parte dintre acestea fiind destinate şi introducerii într-un circuit ilicit de distribuţie, în vederea punerii acestora la dispoziţia publicului larg, cu eludarea restricţiilor impuse de cadrul legal în vigoare.

Activităţile desfăşurate au contribuit la conturarea unor mecanisme infracţionale, precum şi la evidenţierea unor posibile legături de natură infracţională între operatori economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice şi alte persoane fizice sau juridice implicate în circuitul ilegal de distribuţie a acestora.

Sub aparenţa legalităţii conferite de autorizaţiile deţinute, unii operatori economici ar fi dezvoltat, în paralel cu activităţile autorizate, circuite ilicite de aprovizionare, depozitare şi distribuţie a articolelor pirotehnice, caracterizate prin utilizarea unor spaţii clandestine de depozitare şi prin posibile neconcordanţe între operaţiunile efectiv derulate şi cele reflectate în documentele justificative.

Totodată, investigaţiile au reliefat indicii privind existenţa unor mecanisme succesive de distribuţie, prin intermediul cărora cantităţi importante de articole pirotehnice ar fi fost puse la dispoziţia altor entităţi, în scopul redistribuirii şi comercializării ulterioare, fără respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Poliţiştii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea administrării întregului probatoriu.