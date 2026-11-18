Dacă petele sunt mici și superficiale, există metode prin care le poți curăța fără să strici vopseaua. Important este să folosești soluțiile potrivite și să elimini cauza umezelii, astfel încât mucegaiul să nu apară din nou. Iată care sunt metodele prin care îl poți elimina definitiv.

De ce apare mucegaiul pe pereții din locuință

Mucegaiul este o problemă des întâlnită în locuințe, mai ales în sezonul rece, când afară este frig, iar ferestrele sunt deschise mai rar. Îl poți recunoaște după petele negre, verzi sau cenușii care apar în colțurile camerelor, în jurul ferestrelor, pe tavan sau în spatele mobilei. Principala cauză a apariției mucegaiului este umezeala prea mare din casă, care favorizează dezvoltarea acestuia.

De multe ori, mucegaiul apare din cauza condensului. Atunci când aerul cald și umed din cameră ajunge pe un perete rece, se formează picături de apă. Dacă peretele rămâne umed mai mult timp, poate începe să apară mucegaiul. Acest lucru se întâmplă mai ales în locuințele care nu sunt bine izolate, în camerele în care nu este suficient de cald sau în spațiile care nu sunt aerisite corespunzător.

Și unele lucruri pe care le facem zilnic în casă pot duce la apariția mucegaiului. De exemplu, atunci când uscăm hainele în interior, gătim fără să pornim hota sau fără să punem capac pe oale ori facem dușuri fierbinți și nu aerisim baia, crește cantitatea de umezeală din aer. O altă problemă apare atunci când dulapurile sau canapelele sunt lipite de pereții exteriori. Aerul nu mai poate circula în acele locuri, iar umezeala se adună în spatele mobilierului, unde este mai greu de observat.

Uneori, mucegaiul poate apărea și din cauza unor probleme ale locuinței. Apa care se infiltrează prin acoperiș, crăpăturile din pereți, țevile sparte sau problemele cu hidroizolația pot face ca pereții să rămână umezi. Dacă ai curățat mucegaiul, dar petele apar din nou după puțin timp, trebuie să afli de unde vine umezeala. Nu este suficient să ștergi petele dacă peretele continuă să fie umed.

Cum cureți mucegaiul de pe pereți, pas cu pas

Mucegaiul trebuie curățat cu grijă, astfel încât sporii să nu se împrăștie prin cameră, iar pereții să nu fie deteriorați. Dacă petele sunt mici, se află doar la suprafața unui perete vopsit, iar zugrăveala este în stare bună, poți încerca să le îndepărtezi acasă, folosind produse potrivite.

Primul pas este să pregătești camera. Deschide ferestrele pentru a aerisi încăperea și mută obiectele care se află lângă peretele afectat. Acoperă suprafețele pe care ar putea ajunge soluțiile de curățare. Este important să porți mănuși, ochelari de protecție și o mască potrivită, pentru a evita pe cât posibil contactul cu sporii de mucegai și cu substanțele folosite.

Al doilea pas este să cureți petele de mucegai. Dacă acestea sunt doar la suprafață, poți începe cu puțină apă călduță și detergent lichid. Înmoaie o lavetă sau un burete în această soluție și șterge ușor zona afectată. Ai grijă să nu folosești prea multă apă, pentru că peretele se poate umezi și mai tare. Nu freca mucegaiul cu o perie uscată, deoarece sporii se pot împrăștia în aer.

Al treilea pas este să folosești o soluție specială, dacă petele nu au dispărut. Poți alege un produs pentru îndepărtarea mucegaiului, dar verifică mai întâi dacă poate fi folosit pe pereți vopsiți. Respectă instrucțiunile de pe ambalaj și testează soluția într-un colț mai puțin vizibil. În acest fel, poți vedea dacă produsul decolorează sau afectează zugrăveala.

Ultimul pas este să lași peretele să se usuce complet. După ce ai îndepărtat soluția de curățare, așa cum este indicat pe ambalaj, șterge umezeala rămasă și aerisește bine camera. Dacă în locuință este prea multă umezeală, poți folosi și un dezumidificator. Nu pune imediat mobila la loc și nu încerca să acoperi mucegaiul rămas cu vopsea. Dacă nu a fost îndepărtat, acesta poate continua să se dezvolte sub stratul de zugrăveală.

Dacă mucegaiul s-a întins pe o suprafață mare, a pătruns în tencuială sau în alte materiale care absorb apa ori reapare de fiecare dată după curățare, cel mai bine este să apelezi la un specialist. În astfel de cazuri, simpla ștergere a petelor poate să nu fie suficientă, iar unele materiale afectate ar putea avea nevoie să fie înlocuite.

Ce soluții poți folosi pentru îndepărtarea mucegaiului

Pentru curățarea mucegaiului există mai multe variante, de la produse pe care le ai deja în casă până la soluții speciale din comerț. Alegerea depinde de cât de mare este zona afectată, de materialul din care este făcut peretele și de cât de mult a pătruns umezeala în acesta.

Oțetul alb este unul dintre produsele folosite acasă pentru curățarea petelor ușoare de mucegai. Îl poți aplica nediluat, cu o lavetă sau cu un pulverizator, dacă suprafața permite folosirea lui. Lasă-l să acționeze aproximativ o oră, apoi șterge locul cu o lavetă umedă și usucă bine peretele. Trebuie însă să știi că oțetul nu îndepărtează orice tip de mucegai și poate afecta anumite suprafețe. De aceea, este bine să îl testezi mai întâi într-un loc mai puțin vizibil.

Apa oxigenată de 3% poate fi folosită și ea pentru petele de mucegai aflate la suprafață. Aplică soluția pe zona afectată și las-o să acționeze aproximativ zece minute. Apoi șterge mucegaiul cu un burete sau cu o lavetă. Ai grijă, deoarece apa oxigenată poate decolora unele materiale. Înainte să o folosești pe o suprafață mai mare, încearc-o într-un loc ascuns, conform Goodhousekeeping.com.

Bicarbonatul de sodiu este o altă variantă pentru curățarea petelor ușoare. Pune aproximativ un sfert de linguriță de bicarbonat în 500 ml de apă și amestecă bine. Aplică soluția pe zona cu mucegai, șterge ușor suprafața și îndepărtează apoi urmele rămase. Bicarbonatul poate ajuta la curățarea petelor superficiale, dar nu este suficient atunci când mucegaiul s-a întins pe o suprafață mare sau a pătruns adânc în perete.

Soluțiile speciale antimucegai pot fi folosite atunci când petele sunt mai greu de îndepărtat. Aceste produse se găsesc sub formă de spray, gel sau lichid și trebuie alese în funcție de suprafața pe care vrei să le aplici. Unele conțin clor, care poate decolora pereții sau poate deteriora zugrăveala. Este foarte important să nu amesteci niciodată produsele care conțin clor cu oțet, amoniac sau alți detergenți, deoarece se pot forma gaze toxice.

Indiferent ce soluție alegi, cel mai important este să scapi de umezeala care a dus la apariția mucegaiului. Aerisește regulat camerele, pornește hota atunci când gătești și folosește ventilatorul din baie, dacă ai unul. Repară infiltrațiile de apă și încearcă să lași puțin spațiu între mobilă și pereții exteriori, pentru ca aerul să poată circula. Dacă în anumite camere este mereu umezeală, un dezumidificator poate fi de ajutor. Totuși, acesta nu rezolvă problema dacă există o țeavă defectă sau dacă apa continuă să se infiltreze în pereți.

Cum cureți mucegaiul de pe pereții vopsiți sau tapetați

Nu toți pereții pot fi curățați în același fel. Dacă ai pereții vopsiți cu lavabilă rezistentă la spălare, mucegaiul poate fi îndepărtat mai ușor, atât timp cât petele sunt mici și se află doar la suprafață. În schimb, dacă ai tapet, trebuie să fii mai atent, fiindcă apa și produsele de curățenie prea puternice îl pot decolora sau deteriora.

Cum cureți mucegaiul de pe pereții vopsiți

Înainte de orice, uită-te cu atenție la peretele afectat. Dacă vopseaua este intactă, iar mucegaiul apare doar sub forma unor pete mici, poți încerca să îl cureți acasă.

Iată ce trebuie să faci:

1. Pune puțin detergent lichid delicat într-un recipient cu apă călduță și amestecă.

2. Înmoaie o lavetă moale în soluție și stoarce-o bine, astfel încât să nu curgă apă din ea.

3. Șterge ușor petele de mucegai, fără să freci puternic și fără să uzi prea tare peretele.

4. Folosește apoi o lavetă curată, foarte puțin umezită, pentru a îndepărta urmele de detergent.

5. La final, usucă bine zona și lasă camera să se aerisească.

Dacă petele nu dispar, poți încerca un produs special împotriva mucegaiului, potrivit pentru pereți vopsiți. Înainte să îl aplici, testează-l într-un loc mai puțin vizibil, ca să vezi dacă afectează culoarea. Ține cont și de tipul vopselei: cele mate sunt, de obicei, mai sensibile la curățare, în timp ce vopselele semilucioase rezistă mai bine.

Dacă observi că vopseaua se umflă, cade sau că tencuiala începe să se desprindă, problema poate fi mai serioasă. În acest caz, s-ar putea să fie nevoie să îndepărtezi partea deteriorată și să refaci peretele, dar numai după ce ai rezolvat problema umezelii.

Cum cureți mucegaiul de pe pereții tapetați

În cazul tapetului, contează foarte mult materialul din care este făcut.

· Tapetul vinilic, lavabil: poate fi șters ușor cu o lavetă înmuiată în apă și puțin detergent delicat. Nu folosi multă apă și usucă imediat suprafața.

· Tapetul din hârtie: este mult mai sensibil și se poate păta, rupe sau dezlipi dacă îl uzi prea tare.

· Tapetul textil: are nevoie de o atenție deosebită, deoarece apa și soluțiile puternice pot deteriora materialul.

Dacă tapetul începe să se dezlipească, are pete mari de mucegai sau în cameră persistă un miros de umezeală, este posibil ca problema să fie și în spatele lui. În această situație, simpla ștergere a petelor nu este suficientă. Tapetul afectat poate avea nevoie să fie îndepărtat și înlocuit, iar peretele de dedesubt trebuie verificat și uscat complet.

Dacă mucegaiul s-a întins pe o suprafață mare sau bănuiești că se află sub tapet, cel mai sigur este să apelezi la un specialist. Îndepărtarea tapetului afectat poate împrăștia sporii de mucegai în încăpere.

Ce greșeli trebuie să eviți atunci când cureți mucegaiul

Atunci când descoperi mucegai pe un perete, primul impuls poate fi să îl ștergi cât mai repede sau să îl acoperi cu un strat nou de vopsea. Totuși, unele metode de curățare pot face mai mult rău decât bine. În loc să scapi de mucegai, riști să îl răspândești, să deteriorezi peretele sau să favorizezi reapariția lui.

Iată cele mai frecvente greșeli pe care ar trebui să le eviți:

· Nu vopsi direct peste mucegai. Chiar dacă petele negre nu se mai văd, mucegaiul poate continua să se dezvolte sub vopsea, mai ales dacă peretele este încă umed. Vopseaua antimucegai poate ajuta la prevenirea apariției unor pete noi, dar trebuie aplicată doar după ce peretele a fost curățat și uscat bine.

· Nu folosi prea multă apă. Dacă îmbibi peretele în timpul curățării, apa poate pătrunde în tencuială sau sub tapet. În loc să rezolvi problema, poți crea și mai multă umezeală.

· Nu freca petele cu o perie uscată sau cu un burete aspru. Frecarea uscată poate împrăștia sporii de mucegai în aer, iar bureții abrazivi pot zgâria sau deteriora zugrăveala.

· Nu amesteca produsele de curățenie. Este una dintre cele mai periculoase greșeli. Clorul nu trebuie combinat niciodată cu oțet, amoniac sau alți detergenți, deoarece se pot forma gaze toxice. Nici apa oxigenată nu trebuie amestecată cu oțet în același recipient. Folosește un singur produs și respectă instrucțiunile de pe ambalaj.

· Nu curăța mucegaiul fără să te protejezi. Poartă mănuși, ochelari și o mască de protecție respiratorie FFP2 sau N95. Acestea ajută la reducerea contactului cu sporii și cu substanțele folosite. Dacă ai astm, alergii respiratorii sau imunitatea scăzută, este mai bine să nu te ocupi personal de curățare.

· Nu folosi aparate cu aburi pe tapet sau pe pereții sensibili la umezeală. Aburul poate slăbi adezivul și poate face ca tapetul să se umfle sau să se desprindă. În plus, umezeala poate pătrunde mai adânc în perete.

O altă greșeală este să cureți doar petele, fără să afli de ce au apărut. Dacă ai o infiltrație de apă, dacă se formează mult condens sau dacă încăperea nu este aerisită suficient, mucegaiul poate apărea din nou după numai câteva săptămâni.

Dacă petele sunt întinse, pereții rămân umezi sau mucegaiul revine de fiecare dată după curățare, este indicat să ceri ajutorul unui specialist.

Cum previi apariția mucegaiului în locuință

Ca să nu te trezești din nou cu pete de mucegai pe pereți, cel mai important este să ții umezeala sub control. Nu trebuie să faci schimbări complicate în casă. De multe ori, câteva obiceiuri simple, pe care le respecți zi de zi, pot face diferența.

În mod ideal, umiditatea din locuință ar trebui să fie în jur de 40-50% și să nu rămână mult timp peste 60%. Dacă nu știi cât de umed este aerul din casă, poți cumpăra un higrometru, un aparat mic care măsoară umiditatea. Iar dacă observi că aceasta este mereu ridicată, un dezumidificator te poate ajuta.

Iată ce poți face pentru a preveni apariția mucegaiului, după cum scrie Housebeautiful.com.

1. Aerisește casa în fiecare zi. Deschide ferestrele pentru câteva minute, chiar și iarna. În acest fel, aerul umed din interior este înlocuit cu aer proaspăt. Acordă mai multă atenție băii și bucătăriei, unde se adună cei mai mulți vapori.

2. Pornește hota când gătești și ventilatorul din baie după duș. Aburul de la mâncare și de la apa fierbinte crește umiditatea din locuință. O hotă care evacuează aerul afară și un ventilator de baie te ajută să elimini mai repede umezeala.

3. Evită să usuci hainele în camere neaerisite. Rufele ude eliberează multă apă în aer, iar aceasta se poate depune pe geamuri și pereți. Dacă nu ai unde să le usuci afară, alege o cameră bine aerisită și folosește, dacă este nevoie, un dezumidificator.

4. Nu lipi mobila de pereții exteriori. Lasă puțin spațiu între perete și dulapuri, canapele sau paturi, astfel încât aerul să poată circula. În spatele mobilierului mare, mucegaiul poate apărea fără să îl observi.

5. Nu lăsa camerele să se răcească prea tare iarna. Atunci când în cameră este cald, dar pereții sunt foarte reci, se poate forma condens. Încearcă să păstrezi o temperatură relativ constantă în locuință. O izolație termică bună și aerisirea corectă ajută și ele la prevenirea problemei.

6. Verifică dacă ai infiltrații de apă. Uită-te din când în când la zonele din jurul ferestrelor, la pereții exteriori, la acoperiș, la îmbinările din baie și la instalațiile sanitare. Chiar și o scurgere mică, lăsată nereparată, poate duce în timp la apariția mucegaiului.

7. Șterge apa care se adună pe geamuri și pervazuri. Dacă dimineața găsești ferestrele pline de condens, nu lăsa apa să se usuce singură. Șterge-o cu o lavetă și aerisește încăperea.

8. Curăță periodic grilele de ventilație. Dacă acestea sunt pline de praf sau blocate, aerul nu mai circulă așa cum ar trebui. Verifică și colțurile camerelor, mai ales pe cele ascunse în spatele mobilei, pentru a observa din timp eventualele pete sau mirosuri de umezeală.

Poți folosi și vopsele sau produse speciale antimucegai pentru o protecție în plus. Totuși, acestea nu pot rezolva singure problema dacă în casă există în continuare umezeală. Cel mai important este să descoperi de unde vine apa sau umezeala și să elimini cauza. Altfel, chiar dacă ai curățat foarte bine pereții, mucegaiul poate să apară din nou.