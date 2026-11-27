ANOFM: Rata șomajului a crescut la 3,41% în luna octombrie 2026. Numărul șomerilor a ajuns la 271.763 de persoane
Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,41%, la sfârşitul lunii octombrie 2026, în creştere cu 0,19 puncte procentuale faţă de luna anterioară, numărul total al şomerilor ajungând la 271.763 de persoane, informează, vineri, ANOFM.
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„Din totalul şomerilor înregistraţi, 62.222 au fost şomeri indemnizaţi şi 209.541 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 656 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a crescut cu 14.627 de persoane faţă de luna precedentă", se arată într-un comunicat al ANOFM, citează Agerpres.
În funcţie de mediul de rezidenţă, 75.296 de şomeri proveneau din mediul urban şi 196.467 din mediul rural.
La 31 octombrie 2026, numărul femeilor aflate în şomaj era de 132.638, în timp ce numărul bărbaţilor se cifra la 139.125.
Cei mai mulţi şomeri aveau vârsta de peste 55 de ani (67.973), urmaţi de cei cu vârste cuprinse între 40 şi 49 de ani (63.073), între 50 şi 55 de ani (48.127), între 30 şi 39 de ani (44.352) şi de cei cu vârsta sub 25 de ani (32.324). La polul opus se aflau persoanele cu vârste între 25 şi 29 de ani (15.914).
În ceea ce priveşte structura şomajului după nivelul de educaţie, peste 60% dintre persoanele înregistrate în evidenţele ANOFM aveau cel mult studii gimnaziale.
„Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,24%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 32,69% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 5,29%", precizează sursa citată.
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