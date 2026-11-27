Ministrul Transporturilor: O mare parte din echipamentele pentru alimentarea electrică a navelor au ajuns în Portul Constanța
O mare parte dintre echipamentele sistemului E-COLD, care permite alimentarea cu energie electrică a navelor de la țărm, au ajuns în Portul Constanța, a anunțat ministrul Transporturilor. Investiția de 29,6 milioane de euro este finanțată din fonduri UE.
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„Portul Constanţa face încă un pas important către un viitor verde şi sustenabil! O mare parte dintre echipamentele sistemului E-COLD (sistem de alimentare cu energie electrică a navelor de la ţărm, n.r.) au ajuns în Portul Constanţa, marcând o nouă etapă în implementarea acestei investiţii strategice, finanţate din fonduri europene. Prin acest proiect, navele aflate la cheu vor putea fi alimentate cu energie electrică de la ţărm, fără a mai utiliza motoarele auxiliare, ceea ce contribuie la reducerea emisiilor poluante şi a zgomotului", a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook, citează Agerpres.
Potrivit acestuia, investiţia contribuie la consolidarea poziţiei Portului Constanţa la nivel european.
„Investiţia, în valoare de aproximativ 29,6 milioane de euro, consolidează poziţia Portului Constanţa în reţeaua porturilor europene moderne şi competitive. Transformăm finanţările europene în investiţii concrete şi construim o infrastructură de transport performantă, modernă şi prietenoasă cu mediul”, a adăugat şeful de la Transporturi, Ştefan Ovidiu Popa.
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