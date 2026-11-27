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Un bărbat din judeţul Alba, care a primit un mesaj prin care era anunţat că i se suspendă contul dacă nu achită abonamentul, a accesat un link, după care a constatat că îi lipsesc bani din cont, scrie News.ro.

Oficialii Poliţiei anunţă noi fraude online în care infractorii se folosesc de numele platformei de streaming Netflix.

Astfel de situaţii au fost raportate în repetate rânduri în judeţul Alba.

Cel mai recent astfel de caz, înregistrat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale este cel al unui bărbat în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeş, care a sesizat Poliţia cu privire la faptul că îi lipsesc din cont 1.400 de euro după ce a accesat un link care, la prima vedere, părea un mesaj din partea Netflix.

„Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi primit un mesaj, aparent transmis de reprezentanţii platformei Netflix, prin care era informat cu privire la posibilitatea suspendării contului său, ca urmare a neachitării abonamentului. Indus în eroare, acesta ar fi accesat linkul din conţinutul mesajului şi ar fi autorizat pretinsa plată aferentă abonamentului. La scurt timp, bărbatul a constatat că datele cardului său bancar au fost utilizate fără drept, fiind efectuate patru tranzacţii neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro”, au transmis, vineri, oficialii Poliţiei.

Sfaturile Poliției

În urma reclamaţiei a fost deschis un dosar care vizează comiterea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune, poliţiştii făcând cercetări pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului.

Autorităţile recomandă utilizatorilor platformei de streaming să nu acceseze linkurile din mesajele prin care sunt informaţi că abonamentul Netflix nu a fost achitat sau că urmează să fie suspendat contul.

„Verificaţi situaţia abonamentului direct în aplicaţie sau pe site-ul oficial al platformei. Nu introduceţi datele cardului bancar pe pagini accesate prin intermediul unor astfel de mesaje. Nu autorizaţi tranzacţii bancare fără a verifica suma şi beneficiarul plăţii. În cazul în care constataţi efectuarea unor tranzacţii neautorizate, contactaţi imediat banca şi sesizaţi poliţia”, sunt sfaturile Poliţiei pentru cetăţeni.