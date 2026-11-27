Escrocherie în numele Netflix. Cum a rămas un bărbat din Alba fără 1.400 euro în cont, după un mesaj despre abonamentul său
Poliţia atrage atenţia cu privire la o nouă metodă de înşelăciune, care se foloseşte de numele platformei Netflix.
Generează rezumat cu AI
Un bărbat din judeţul Alba, care a primit un mesaj prin care era anunţat că i se suspendă contul dacă nu achită abonamentul, a accesat un link, după care a constatat că îi lipsesc bani din cont, scrie News.ro.
Oficialii Poliţiei anunţă noi fraude online în care infractorii se folosesc de numele platformei de streaming Netflix.
Astfel de situaţii au fost raportate în repetate rânduri în judeţul Alba.
Cel mai recent astfel de caz, înregistrat de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale este cel al unui bărbat în vârstă de 50 de ani, din municipiul Sebeş, care a sesizat Poliţia cu privire la faptul că îi lipsesc din cont 1.400 de euro după ce a accesat un link care, la prima vedere, părea un mesaj din partea Netflix.
„Din cercetări a reieşit că bărbatul ar fi primit un mesaj, aparent transmis de reprezentanţii platformei Netflix, prin care era informat cu privire la posibilitatea suspendării contului său, ca urmare a neachitării abonamentului. Indus în eroare, acesta ar fi accesat linkul din conţinutul mesajului şi ar fi autorizat pretinsa plată aferentă abonamentului. La scurt timp, bărbatul a constatat că datele cardului său bancar au fost utilizate fără drept, fiind efectuate patru tranzacţii neautorizate, în valoare totală de 1.400 de euro”, au transmis, vineri, oficialii Poliţiei.
Sfaturile Poliției
În urma reclamaţiei a fost deschis un dosar care vizează comiterea infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos şi înşelăciune, poliţiştii făcând cercetări pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului.
Autorităţile recomandă utilizatorilor platformei de streaming să nu acceseze linkurile din mesajele prin care sunt informaţi că abonamentul Netflix nu a fost achitat sau că urmează să fie suspendat contul.
„Verificaţi situaţia abonamentului direct în aplicaţie sau pe site-ul oficial al platformei. Nu introduceţi datele cardului bancar pe pagini accesate prin intermediul unor astfel de mesaje. Nu autorizaţi tranzacţii bancare fără a verifica suma şi beneficiarul plăţii. În cazul în care constataţi efectuarea unor tranzacţii neautorizate, contactaţi imediat banca şi sesizaţi poliţia”, sunt sfaturile Poliţiei pentru cetăţeni.
Video recomandate
Dispozitiv care transformă TV-ul într-unul smart controlat de la distanță, în România. Atac cibernetic și la abonații Netflix
Dispozitiv care transformă TV-ul într-unul smart controlat de la distanță, în România. Atac cibernetic și la abonații Netflix
Nicușor Dan a explicat de ce au fost anulate alegerile prezidențiale în 2024: „Două motive erau clare”
Nemulțumire la un târg de Crăciun din Germania, după ce bradul natural a fost înlocuit cu unul digital
iLikeIT. Inteligența artificială nu va mai aștepta să îi pui întrebări. Cum funcționează noul serviciu Dots de la OpenAI
La 20 de ani de la condamnarea comunismului, volumul „Nimic de negociat!” readuce în atenție un moment istoric controversat
Bucureștiul a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. S-a deschis târgul de Crăciun din Parcul Drumul Taberei. „E uimitor”
Se deschide sezonul de schi în România. Primele pârtii îi așteaptă pe turiști la Păltiniș și Azuga
Surse: Cântăreții de manele audiați în dosarul Cămătarilor ar fi refuzat să depună mărturie împotriva lui Nuțu și Sile
Opere de milioane de dolari, expuse în premieră la Timișoara. Lucrările pictorului Giorgio de Chirico, păzite cu arma
Extrema dreaptă germană atacă din nou românii din Germania: „Trăiesc în lux din ajutoare”. Reacție dură de la Cotroceni
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit