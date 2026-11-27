Mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. Autoritățile avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, vineri, un mesaj RO-Alert, fiind avertizaţi cu privire la o posibilă incursiune a dronelor. Ei au fost sfătuiţi să se adăpostească şi să îşi păstreze calmul.
Sursa: StirilePROTV
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Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, vineri, o ţintă aeriană în nord-estul localităţii Vâlcove din Ucraina.
Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de nord a judeţului Tulcea, iar la ora 10:32 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.
„La 10:32 a fost emis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a judeţului Tulcea”, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.
Cetăţenii au fost sfătuiţi să se adăpostească sau să rămână în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori.
„ALARMĂ AERIANĂ (POSIBILĂ INCURSIUNE DE DRONE). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert.
Alerta aeriană a încetat la ora 11:10, precizează sursa citată.
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