Cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat pe „Drumul Morții”. Un șofer ucrainean a murit

A fost pericol de explozie și încă o persoană și-a pierdut viața pe E85, supranumit „Drumul Morții”. Potrivit presei locale, cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat în mers, iar mastodontul a ajuns astfel pe sensul opus.

Pe „Drumul Morții”, s-a ciocnit violent cu un alt camion, condus de un cetățean ucrainean de 35 de ani, care circula regulamentar. În urma coliziunii, ambii șoferi au rămas încarcerați, așa că misiunea pompierilor a fost una grea.

Pe de-o parte, au fost nevoiți să scoată victimele din caroserii. Dar și să asigure zona, astfel încât să evite producerea unei deflagrații.

În ciuda eforturilor salvatorilor, pentru șoferul din Ucraina nu s-a mai putut face nimic. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările.

