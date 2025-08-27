Cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat pe „Drumul Morții”. Un șofer ucrainean a murit

27-08-2025 | 08:50
A fost pericol de explozie și încă o persoană și-a pierdut viața pe E85, supranumit „Drumul Morții”. Potrivit presei locale, cauciucul unui camion care transporta substanțe periculoase a explodat în mers, iar mastodontul a ajuns astfel pe sensul opus.

Pe „Drumul Morții”, s-a ciocnit violent cu un alt camion, condus de un cetățean ucrainean de 35 de ani, care circula regulamentar. În urma coliziunii, ambii șoferi au rămas încarcerați, așa că misiunea pompierilor a fost una grea.

Pe de-o parte, au fost nevoiți să scoată victimele din caroserii. Dar și să asigure zona, astfel încât să evite producerea unei deflagrații.

În ciuda eforturilor salvatorilor, pentru șoferul din Ucraina nu s-a mai putut face nimic. Polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările.

EXCLUSIV Drama nespusă a fostului fotbalist din Liga 1! Dormea în piață și ascundea banii: "Îi îngropam, să nu mă fure hoții"
