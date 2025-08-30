Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Stiri actuale
30-08-2025 | 08:46
×
Codul embed a fost copiat

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.  

autor
Stirileprotv

Incendiul declanșat în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele descoperite în timpul unei forări au luat foc, a fost stins în această dimineață, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Iar măsurătorile la fața locului au arătat că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația și forțele de intervenție. Însă pompierii supraveghează în continuare zona.

Vineri seară, autoritățile au evacuat 270 de oameni din casele lor, răspândite pe o rază de 300 de metri.

Pe locul unde s-a făcut forajul, explozia a lăsat un crater uriaș. Iar un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide s-a ridicat la zeci de metri.

Citește și
smurd victime
Explozie puternică în județul Bacău. Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost grav rănite: „I-a prins flacăra”

Fugiți! Dați-vă înapoi!”.

Gazele emanate din pământ s-au aprins după lăsarea întunericului și au format o minge de foc. Și cei care locuiesc departe de focar s-au speriat.

Localnică: ”În seara asta am intrat în casă și auzeam buf, buf și odată mai tare și zic tună și mă sună vecina, ieși Elena afară să vezi ce e acolo și când am ieșit am început să tremur. Flăcări mari și ne este frică să mai stăm dracu în casă”.

Dintre cei evacuați, unii s-au întors îngrijorați, să verifice dacă focul a ajuns la casele lor.

Punga de gaz a explodat după ce a fost atinsă la 280 metri adâncime, în săpături pentru apă

Nu rămân, mă duc acolo că mi-e frică, dacă vine focul?”.

Georgeta Popescu, ISU Ialomița: ”Jetul care se manifesta intermitent atingând înălțimi de 20-30 de metri și care degaja apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc. În acest moment situația este subcontrol, colegii noștri cu autospecialele de stingere cu apă și spumă se găsesc în zona caselor de locuit, nu există pericol de extindere”.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că pompierii au primit sprijin și de la București.

Raed Arafat: ”Clar că flacăra nu va fi stinsă la acest moment, o să vedem cât durează, probabil că e o pungă de gaz care va fi la un moment epuizată și se vor lua măsurile după asta pentru închiderea craterului respctiv. Dar la acest moment situația este că pompierii lucrează preventiv și sunt în zona de siguranță, persoanele care sunt acolo sunt în afara unui perimetru de siguranță, iar de la București a fost trimisă și mașina de roboți pentru protejarea caselor care sunt în apropierea flăcării, adică pentru răcirea caselor respective, având în vedere că una din case a început să arate semne, deci fumegând la nivelul acoperișului cu posibilitate să se aprindă”.

Incidentul a fost semnalat vineri în jurul orei 16 de angajații unei societăți care forează un puț pentru alimentarea localității cu apă potabilă. Când au ajuns la 280 de metri adâncime, a erupt un jet de apă amestecată cu gaze toxice și materiale solide. În zonă s-a format un crater uriaș.

MIngea de foc de la Amara s-a văzut de la zeci de kilometri distanță

Constantin Marin, prefect Ialomița: ”A fost o explozie la 100, 150 de metri înălțime și după aia s-a stabilizat undeva la 50 de metri înălțime, dar diametrul a crescut în câteva ore la 40 de metri diametru”.

270 de persoane din 144 de locuințe au fost imediat evacuate de autorități. Au fost trimise mesaje Ro-Alert și s-a sistat alimentarea cu energie electrică, gaze naturale și apă. Și traficul a fost oprit.

Valentin Moraru, primar Amara: ”Sunt sigur că la baza acestui proiect au stat toate studiile necesare, nu știu de ce s-a ajuns la această situație, dar monitorizăm cu toate instituțiile statului și vom vedea ca va fi concluzia. Zeci de pompieri, forțe de ordine, specialiști în foraje și lucrul cu gaze inflamabile și toxice, comisari de mediu și autorități locale au fost mobilizați la locul erupției. Echipele CBRN au efectuat măsurători ca să verifice gradul de încărcare cu gaze toxice, dar valorile indicate de aparatele de detecție au fost în limite normale”.

Mingea de foc din Amara era vizibilă vineri seară de la zeci de km distanță.

Un crater imens s-a format în Amara, după ce o pungă de gaze a fost atinsă în timpul forărilor pentru o fântână

Sursa: Pro TV

Etichete: incendiu, gaze, explozie, amara,

Dată publicare: 30-08-2025 07:48

Articol recomandat de sport.ro
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Anamaria Prodan confirmă implicarea la un club de fotbal: "Ajut și financiar"
Citește și...
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO
Stiri actuale
Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

Explozie puternică în județul Bacău. Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost grav rănite: „I-a prins flacăra”
Stiri actuale
Explozie puternică în județul Bacău. Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost grav rănite: „I-a prins flacăra”

Patru persoane, printre care și o fată de 15 ani, au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc în județul Bacău.  

”Ca o bombă, așa de puternic a fost”. O improvizație la o butelie ar fi fost cauza exploziei din Dâmbovița
Stiri actuale
”Ca o bombă, așa de puternic a fost”. O improvizație la o butelie ar fi fost cauza exploziei din Dâmbovița

Explozie puternică, urmată de incendiu într-un sat din Dâmbovița. Un magazin, o casă de pariuri și o parte dintr-un imobil au fost distruse. O improvizație la o butelie de 80 de litri pare să fie cauza, spun pompierii de la ISU Dâmbovița.

Un bărbat a murit într-un incendiu urmat de o explozie, la Galați
Stiri actuale
Un bărbat a murit într-un incendiu urmat de o explozie, la Galați

Un bărbat de 73 de ani a murit sâmbătă, la Galați, după ce casa i-a luat foc. Incendiul a fost urmat de o explozie puternică. Au ars locuința și anexele din gospodărie, pe o suprafață de 400 de metri pătrați.

Incendiu de proporții izbucnit la o autocisternă pe A7. Pompierii au evitat la limită o explozie a cisternei cu propan
Stiri actuale
Incendiu de proporții izbucnit la o autocisternă pe A7. Pompierii au evitat la limită o explozie a cisternei cu propan

Un incendiu care ar fi putut avea consecințe catastrofale a izbucnit vineri seară, în jurul orei 18:30, pe Autostrada A7, în apropierea localității Cochirleanca, în județul Buzău. Flăcările au cuprins cabina unei autocisterne încărcate cu propan.

Recomandări
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină
Stiri Sociale
Prevederile din Pachetul 2 de măsuri care afectează pe toți românii. Cât sunt de acum impozitul pe locuință și cel pe mașină

Guvernul a adoptat vineri mai multe prevederi din al doilea pachet de măsuri. Sunt decizii anunțate în urmă cu o lună, de la schimbări privind pensiile magistraților, până la majorări de taxe anul viitor.

 

Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme
Stiri Politice
Ce prevede Pachetul 2 de măsuri fiscale. Rezumatul celor mai importante reforme

Guvernul a adoptat vineri seara cinci dintre cele șase părți ale Pachetului 2 de măsuri fiscale, menite să reformeze din temelii România.

Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american
Stiri externe
Taxele vamale impuse de Trump, declarate ilegale de o curte de apel federală din SUA. Reacția președintelui american

O curte federală de apel din SUA a decis vineri că majoritatea taxelor vamale impuse de Donald Trump sunt ilegale, o lovitură dură pentru politica sa comercială, înainte ca dosarul să ajungă la Curtea Supremă, notează AFP.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 29 August 2025

52:41

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28