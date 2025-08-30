Explozia de gaze de la Amara. Situația este sub control, incendiul a fost stins. ”Când am ieșit, am început să tremur”

Deflagrație puternică vineri seară, în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele naturale, descoperite întâmplător la forarea unui puț, s-au aprins ca o minge de foc.

Incendiul declanșat în localitatea Amara, din Ialomița, după ce gazele descoperite în timpul unei forări au luat foc, a fost stins în această dimineață, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Iar măsurătorile la fața locului au arătat că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația și forțele de intervenție. Însă pompierii supraveghează în continuare zona.

Vineri seară, autoritățile au evacuat 270 de oameni din casele lor, răspândite pe o rază de 300 de metri.

Pe locul unde s-a făcut forajul, explozia a lăsat un crater uriaș. Iar un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide s-a ridicat la zeci de metri.

”Fugiți! Dați-vă înapoi!”.

Gazele emanate din pământ s-au aprins după lăsarea întunericului și au format o minge de foc. Și cei care locuiesc departe de focar s-au speriat.

Localnică: ”În seara asta am intrat în casă și auzeam buf, buf și odată mai tare și zic tună și mă sună vecina, ieși Elena afară să vezi ce e acolo și când am ieșit am început să tremur. Flăcări mari și ne este frică să mai stăm dracu în casă”.

Dintre cei evacuați, unii s-au întors îngrijorați, să verifice dacă focul a ajuns la casele lor.

Punga de gaz a explodat după ce a fost atinsă la 280 metri adâncime, în săpături pentru apă

”Nu rămân, mă duc acolo că mi-e frică, dacă vine focul?”.

Georgeta Popescu, ISU Ialomița: ”Jetul care se manifesta intermitent atingând înălțimi de 20-30 de metri și care degaja apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf și pământ s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc. În acest moment situația este subcontrol, colegii noștri cu autospecialele de stingere cu apă și spumă se găsesc în zona caselor de locuit, nu există pericol de extindere”.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că pompierii au primit sprijin și de la București.

Raed Arafat: ”Clar că flacăra nu va fi stinsă la acest moment, o să vedem cât durează, probabil că e o pungă de gaz care va fi la un moment epuizată și se vor lua măsurile după asta pentru închiderea craterului respctiv. Dar la acest moment situația este că pompierii lucrează preventiv și sunt în zona de siguranță, persoanele care sunt acolo sunt în afara unui perimetru de siguranță, iar de la București a fost trimisă și mașina de roboți pentru protejarea caselor care sunt în apropierea flăcării, adică pentru răcirea caselor respective, având în vedere că una din case a început să arate semne, deci fumegând la nivelul acoperișului cu posibilitate să se aprindă”.

Incidentul a fost semnalat vineri în jurul orei 16 de angajații unei societăți care forează un puț pentru alimentarea localității cu apă potabilă. Când au ajuns la 280 de metri adâncime, a erupt un jet de apă amestecată cu gaze toxice și materiale solide. În zonă s-a format un crater uriaș.

MIngea de foc de la Amara s-a văzut de la zeci de kilometri distanță

Constantin Marin, prefect Ialomița: ”A fost o explozie la 100, 150 de metri înălțime și după aia s-a stabilizat undeva la 50 de metri înălțime, dar diametrul a crescut în câteva ore la 40 de metri diametru”.

270 de persoane din 144 de locuințe au fost imediat evacuate de autorități. Au fost trimise mesaje Ro-Alert și s-a sistat alimentarea cu energie electrică, gaze naturale și apă. Și traficul a fost oprit.

Valentin Moraru, primar Amara: ”Sunt sigur că la baza acestui proiect au stat toate studiile necesare, nu știu de ce s-a ajuns la această situație, dar monitorizăm cu toate instituțiile statului și vom vedea ca va fi concluzia. Zeci de pompieri, forțe de ordine, specialiști în foraje și lucrul cu gaze inflamabile și toxice, comisari de mediu și autorități locale au fost mobilizați la locul erupției. Echipele CBRN au efectuat măsurători ca să verifice gradul de încărcare cu gaze toxice, dar valorile indicate de aparatele de detecție au fost în limite normale”.

Mingea de foc din Amara era vizibilă vineri seară de la zeci de km distanță.

