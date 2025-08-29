Explozie la Amara, unde o pungă cu gaze a fost atinsă în timpul unor foraje. Craterul și-a dublat dimensiunea. VIDEO

O explozie s-a produs, vineri seară, la Amara, în locul în care o pungă cu gaze formată în subteran a fost atinsă în timp ce se executau lucrări de foraj pentru amenajarea unei fântâni.

autor
Anca Ungureanu

UPDATE 23:00 270 de persoane evacuate

Gazele care ies din craterul format în oraşul Amara s-au autoaprins, au declarat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Ialomiţa.

Potrivit acestora, nicio persoană nu este în pericol şi nu sunt victime ca urmare a autoaprinderii acestor substanţe.

"În data de 29 august 2025, la ora 15:40, un apel la numărul unic de urgenţă 112 a semnalat producerea unui incident în localitatea Amara, judeţul Ialomiţa, în urma unui foraj de mare adâncime (284 m) realizat de un operator economic contractat de autorităţile locale pentru captarea şi stocarea apei potabile. Forajul a generat un jet de apă, gaze toxice şi materiale solide, cu înălţimi de până la 50-60 metri, care a pus în pericol locuinţele aflate în apropiere. În urma fenomenului, s-a format şi un crater cu o rază de aproximativ 40-50 metri. Jetul se manifestă intermitent, atingând înălţimi de 20-30 metri şi degajă apă, metan, hidrogen sulfurat, amoniac, praf şi pământ. În urmă cu puţin timp, jetul s-a aprins, generând flăcări vizibile în zona de risc", a transmis ulterior ISU.

În aceste condiţii, noile date comunicate de autorităţi arată că au fost evacuate preventiv din 270 de persoane din 144 de case, fără înregistrarea de probleme medicale, fiind stabilită şi o zonă de risc pe o rază de 300 m.

VIDEO: ISU Ialomița

UPDATE 22:00 O explozie s-a produs acolo unde o pungă de gaze a fost atinsă în timp ce muncitori forau pentru săparea unei fântâni.

”S-ar părea că a fost o scânteie în interior, nu se ştie exact cauza”, au declarat pentru News.ro reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

Potrivit acestora, în urma deflagraţiei nu sunt victime, zona fiind izolată, iar localnicii, evacuaţi.

Între timp, craterul din locul unde a fost descoperită punga cu gaz a crescut de la 20 de metri la aproximativ 40- 50 de metri. Măsurătorile făcute la ora 19:00, vineri seară, indicau concentraţii de amoniac şi gaz metan mai scăzute faţă de cele iniţiale, însă de atunci autorităţile au avertizat că există pericol de explozie.

-------------------

În zonă s-a format un crater de mari dimensiuni, iar gazele acumulate în sol aruncă nămol la mare înălţime. Măsurătorile făcute de specialişti au detectat hidrogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

Incidentul a fost anunţat vineri, după ce, în timp ce forau pentru amenajarea unei fântâni, mai multe persoane au constatat că în zonă se simte un miros puternic. Pompierii au ajuns acolo, principala ipoteză fiind aceea că în timpul forărilor a fost atinsă o pungă de gaz, au declarat reprezentanţi ai ISU Ialomiţa.

La locul incidentului s-a format un crater cu diametrul de 25 de metri, iar din acesta gazele din pământ aruncă nămol şi apă.

Întrucât zona unde s-a produs incidentul este una locuită, aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat ori au fost evacuate.

Furnizarea gazelor naturale şi a electricităţii în zonă au fost sistate, după ce echipajul CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear) a detectat hirdogen suflurat, gaz metan şi amoniu.

De asemenea, zona a fost izolată pe o distanţă de aproximativ 150-300 de metri.

”La faţa locului sunt reprezentanţi ai mai multor instituţii, se caută o soluţie pentru această situaţie”, precizează oficialii ISU Ialomiţa.

