Explozie la o fabrică din Rusia, soldată cu 11 morți și 130 răniți. Ce spun autoritățile

O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

Într-un mesaj pe Telegram, ministerul a precizat că echipele de salvatori continuă căutările printre dărâmături.

Guvernatorul regiunii, Pavel Malkov, a declarat vineri că incidentul a fost declanşat de un incendiu izbucnit într-un atelier al fabricii.

Autorităţile nu au precizat deocamdată cauza exactă a incendiului şi nici ce se producea în fabrică.

Presa rusă a relatat că explozia ar fi fost provocată de aprinderea prafului de puşcă. În trecut, regiunea Riazan a fost vizată de atacuri cu drone ucrainene asupra infrastructurii economice şi militare.

