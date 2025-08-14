Explozie puternică în județul Bacău. Patru persoane, printre care și o adolescentă, au fost grav rănite: „I-a prins flacăra”

Patru persoane, printre care și o fată de 15 ani, au fost grav rănite în urma unei explozii care a avut loc în județul Bacău.

Deflagrația s-a produs în momentul în care un bărbat a vrut să schimbe butelia aragazului.

Miercuri seară, victimele au fost transportate cu elicopterele la spitale din București și Timișoara.

În camera în care a avut loc explozia se aflau doi bărbați de 46 și 52 de ani, o femeie de 49 de ani și adolescenta.

Unul dintre bărbați a vrut să schimbe butelia de la aragaz, iar în acele momente, explozia a zguduit încăperea.

Silvia Cantaragiu, proprietara casei: „Puternic tare. I-a prins flacăra, sunt patru la spital. Am scos apă și am stins până au venit pompierii. Noi am apucat și am mai stins flacăra, că ardea în casă și a ars tot.”

Zgomotul puternic i-a speriat pe vecini.

Vecină: „Eram în baie, văruiam, și a venit geamul spre mine. Geamul la mine nu l-a spart, dar s-a deschis.”

Răniții au reușit să iasă singuri din casă, înainte să aibă loc o tragedie. Inițial, cu toții au fost transportați la Spitalul Județean din Bacău.

Mirela Romaneț, purtătorul de cuvânt al spitalului din Bacău: „Printre victime se regăsesc doi bărbați și o femeie, care, din câte am înțeles la o primă evaluare a medicilor, sunt în stare foarte gravă. Unul dintre pacienți este intubat.”

Miercuri seară, victimele au fost transferate la alte spitale din țară din cauza rănilor extrem de grave.

Fata de 15 ani a ajuns la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, doi adulți au fost duși la unitatea medicală „Bagdasar Arseni”, tot din Capitală, iar cel de-al patrulea rănit, la Spitalul Județean de Urgență din Timișoara.

