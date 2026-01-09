Furtuna Goretti a înspăimântat vestul Europei. Vântul a suflat cu 213 km/h. „Nu s-a mai întâmplat o asemenea iarnă”

Furtuna Goretti provoacă haos în Europa de Vest. În Marea Britanie, numeroase zboruri sunt anulate, trenurile blocate, mii de locuințe au rămas fără curent și a fost emis un cod roșu de vreme rea.

Probleme similare se înregistrează și în Franța și Spania. În unele zone, vântul a atins la rafală peste 200 de kilometri pe oră. Autoritățile au avertizat populația să evite călătoriile neesențiale.

Corespondent PROTV: „Mai sunt două ore și jumătate în intervalul de alertă de cod roșu, dar nimeni nu-ți închipuie că furtuna se poate opri dintr-odată. Vântul bate acum cu aproape 130 de kilometri pe oră. Întreaga fațadă de acolo, se poate vedea clar, a fost smulsă, iar bucăți din ea rămân împrăștiate pe drumul de pe stâncă. Noi călcăm peste cioburi de sticlă. Sunt și bucăți de material de acoperiș. Multe resturi au fost aruncate peste drum, în fața acestui supermarket.”

Dan Whitehead, corespondent Sky News: „Școlile au fost închise în toată Țara Galilor, nu doar în sudul regiunii. Ninsorile abundente afectează și zonele centrale și nordice. Avertizarea de cod portocaliu este valabilă pentru aproape toată Țara Galilor și se întinde spre est, până în centrul Angliei.”

Furtuna Goretti i-a înspăimântat pe britanici. Peste 70.000 de proprietăți au rămas fără curent electric în Anglia și Țara Galilor.

Mai ales traficul pe calea ferată a fost dat peste cap. Multe companii le-au cerut navetiștilor să nu călătorească astăzi cu trenul.

În zona Birmingham, din Anglia, drumuri, inclusiv autostrăzi, au fost blocate, multe instituții publice și școli au fost închise, iar oamenii îndemnați să stea acasă.

Ștefan Dumitru, livrator din Birmingham: „De la muncă ne-au zis să rămânem acasă pentru siguranța noastră, pentru toți care lucrăm ca transportatori, livratori. Străzile sunt pline de zăpadă, încă nu s-au deszăpezit, pentru că de ieri a nins foarte puternic. Sunt de 6 ani în Birmingham, nu s-a mai întâmplat o asemenea iarnă, cu zăpadă, ca să poată să afecteze chiar într-adevăr și școli, instituții.”

Mai mulți români angajați șoferi de camion în Regat au avut probleme pe șoselele acoperite de gheață și zăpadă.

Florian Beldean, șofer de camion: „Au patinat, au avut probleme, a mai rămas un camion, au tras, au venit sărărițele, s-au tras unul pe altul, s-au mai și blocat între ei. Pentru multă lume e foarte greu să se adapteze la condițiile astea de vreme și e mai bine să stăm toți acasă.”

Aeroporturile din Birmingham și din centrul Angliei operează cu restricții din cauza ninsorii și a vântului puternic. British Airways a anulat zeci de zboruri programate pe aeroportul Heathrow din Londra.

De joi seară, rafale de vânt au măturat vestul Franței. Pe timp de furtună în departamentul Manche, din Normandia, vântul a atins la rafală chiar și 213 kilometri pe oră. 380.000 de locuințe au rămas fără curent electric, mai ales în Normandia. Mulți copaci au căzut pe șosele și peste cabluri electrice. În plus, șoselele au fost inundate. Traficul feroviar a fost perturbat sau suspendat pe mai multe linii de cale ferată, în nordul Franței.

Furtuna Goretti a atins și Peninsula Iberică. 18 provincii au fost plasate în alertă.

Rafale de peste 80 km pe oră sunt așteptate în zone precum Asturias, Tarragona și Castellón, cu valuri de peste 6 metri în Marea Mediterană.

Între timp, rafale de vânt care au trecut cu mult de 100 kilometri pe oră au măturat orașul Istanbul.

Aproximativ 100 de zboruri interne și internaționale au fost anulate pe cele două aeroporturi principale. De asemenea, traficul maritim pe Bosfor a fost suspendat temporar. Vântul puternic a smuls peste 80 de acoperișuri și a doborât zeci de copaci peste mașini. Meteorologii locali au emis avertizări de vreme severă nu doar pentru Istanbul, ci și pentru regiunile Marmara, Aegean și vestul Anatoliei, avertizând asupra riscului de vijelii, ploi torențiale și chiar avalanșe în zonele montane.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













