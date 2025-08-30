Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO

Stiri Diverse
30-08-2025 | 09:47
Incendiul de la Amara a fost stins sâmbătă dimineața, iar măsurătorile arată că nu există substanțe toxice care să pună în pericol populația. Imaginile de la fața locului arată un crater perfect rotund lăsat de explozia pungii de gaze.

autor
Cristian Anton

Incendiul de la Amara a fost stins sâmbătă dimineață, iar măsurătorile efectuate de autorități la fața locului arată că nu există substanțe periculoase care să pună în pericol populația. Pompierii supraveghează însă în conntinuare zona.

crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara
crater amara crater amara

Autoritățile au evacuat vineri seara 270 de oameni din casele lor, răspândite pe o rază de 300 de metri, după ce o explozie uriașă a avut loc în locul unde angajații unei societăți săpau pentru alimentarea orașului cu apă.

Mingea de foc de la Amara s-a văzut de la zeci de kilometri distanță

Când au ajuns la 280 de metri adâncime, a erupt un jet de apă amestecată cu gaze toxice și materiale solide. În zonă s-a format un crater uriaș. Jetul s-a ridicat la zeci de metri, iar mingea de foc a exploziei cauzate de aprinderea gazelor s-a văzut de la zeci de kilometri distanță.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 30-08-2025 09:47

