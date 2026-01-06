Boboteaza a adunat mii de credincioși în toată țara. Au fost pregătite peste 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare în Constanța

Creștinii au sărbătorit marți Botezul Domnului în râul Iordan. În toate bisericile și mănăstirile din țară, preoții au ținut slujbe pentru sfințirea apelor și i-au chemat pe oameni să ia acasă Agheasmă Mare, gata îmbuteliată.

A fost suficientă pentru toată lumea, astfel încât n-au mai fost îmbrânceli și țipete ca în alți ani.

La malul mării, mii de credincioși au participat la slujba de sfințire a apei și au plecat apoi în procesiune până în portul turistic.

Corespondent PRO TV: „Alaiul este condus de Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoți, iar apa sfințită este transportată de două care trase de boi. Anul acesta, sărbătoarea Botezului Domnului vine cu aproximativ 13 grade Celsius, o vreme neobișnuit de caldă pentru o zi care, în tradiție, era cunoscută pentru gerul Bobotezei.”

Participant la slujbă: „Normal ar fi trebuit să fie puțin ger, dar dacă Dumnezeu așa a stabilit. Este semn bun, să fim mai luminoși și mai buni la suflet.”

Anul acesta au fost pregătite peste 300.000 de sticle cu Agheasmă Mare.

IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului: „Gustând din apa aceasta sfințită ieri și azi până pe 14, toți credincioșii să-și facă rugăciunea de dimineață și să ia din apa sfințită.”

După ce a sfințit și apa mării, Înaltpreasfințitul Teodosie a aruncat trei cruci de lemn, care au fost aduse rapid la mal.

Răzvan Strâmbeanu: „Destul de rece, dar când intrați în apă, nu mai simțiți nimic, vă concentrați numai pe cruce.”

La Catedrala Patriarhală din București, slujba de sfințire a apei a fost oficiată de Preafericitul Patriarh Daniel.

Enoriaș: „O luăm în 10 zile, așa cum ne învață biserica, și și în zilele în care simțim că avem nevoie mai mult de puterea lui Dumnezeu, atunci când avem cumpene, când avem întristări, când simțim că sufletul nostru caută ajutor la Dumnezeu.”

În Buzău, sute de credincioși au mers în procesiune până la râul Buzău, unde a fost martirizat sfântul Sava.

Tânăr: „Nu m-am pregătit absolut deloc, vreau să vă mulțumesc și la anul poate tot eu.”

Bărbatul care a prins crucea a primit în dar o icoană.

La Galați, mii de oameni s-au strâns pe faleza Dunării.

Andrei Cazaciuc: „E al treilea an și acesta a fost anul cu noroc. Sper să fie un an bun.”

Și la Brăila, opt curajoși s-au aruncat după cruce.

La Iași, în schimb, unii s-au oprit direct în parcare ca să-și sfințească mașina și portbagajul plin.

