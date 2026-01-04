Scandalul gărzilor de la Constanța. Sanitas spune că medicii sunt plătiți ca în 2018 și fac ture „inumane” și de 32 de ore

Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore.

În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor. „Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, transmit sindicaliştii, citați de News.ro.

Reprezentanţii Sanitas Constanţa explică, duminică, într-o postare pe pagina de Facebook, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale.

„Realitatea din sistem este mult mai dură decât pare din exterior”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, primul motiv este că gărzile sunt plătite la nivelul salariilor din ianuarie 2018.

„Când eşti plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea şi volumul de muncă au crescut, frustrarea şi demotivarea sunt inevitabile”, transmit sindicaliştii.

Al doilea motiv invocat de aceştia este că durata gărzilor este inumană, întrucât există situaţii în care o gardă ajunge la peste 32 de ore.

„32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieţi”, au mai transmis sindicaliştii.

Al treilea motiv, potrivit Sanitas Constanţa, este că tot mai mulţi medici pleacă în privat sau în străinătate, „nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul şi presiunea unui sistem care nu îi protejează”.

Sindicaliștii se plâng de condițiile de muncă

În plus, potrivit sindicaliştilor, epuizarea este reală, lipsa odihnei, stresul cronic şi responsabilitatea uriaşă duc inevitabil la burnout.

„Chiar şi fără scutiri de gărzi, nimeni nu poate fi forţat să facă gărzi suplimentare”, au transmis sindicaliştii, care adaugă că nu doar medicii sunt în această situaţie, asistenţii şi personalul auxiliar ajungând să facă 7–8 ture de noapte pe lună, din cauza lipsei de personal.

„Epuizarea lor este la fel de gravă, iar riscul de erori creşte inevitabil. Când munca nu este plătită corect, când gărzile sunt interminabile şi când oamenii sunt împinşi la limită, nu putem vorbi despre siguranţă, calitate sau stabilitate în sistemul sanitar. Problema gărzilor nu este despre «cine nu vrea să muncească». Este despre un sistem care nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, a mai transmis Biroul executiv al Sindicatului Sanitas Constanţa.

Scandalul medicilor scutiți de gărzi

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

„Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete.

El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

