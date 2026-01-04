Scandalul gărzilor de la Constanța. Sanitas spune că medicii sunt plătiți ca în 2018 și fac ture „inumane” și de 32 de ore

Stiri Sanatate
04-01-2026 | 21:21
medici
Shutterstock

Sanitas Constanţa explică de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale, referindu-se la faptul că sunt plătite la nivelul anului 2018, dar şi la faptul că au o durată ”inumană”, ajungându-se la ture de 32 de ore.

autor
Adrian Popovici

În plus, Sanitas atrage atenţia că medicii nu pot fi obligaţi să facă gărzi suplimentare, chiar dacă nu au scutiri de la efectuarea gărzilor. „Un sistem nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, transmit sindicaliştii, citați de News.ro.

Reprezentanţii Sanitas Constanţa explică, duminică, într-o postare pe pagina de Facebook, de ce nu sunt asigurate gărzile în spitale.

„Realitatea din sistem este mult mai dură decât pare din exterior”, susţin sindicaliştii.

Potrivit acestora, primul motiv este că gărzile sunt plătite la nivelul salariilor din ianuarie 2018.

Citește și
doctor
Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”

„Când eşti plătit ca acum 7 ani, dar responsabilitatea şi volumul de muncă au crescut, frustrarea şi demotivarea sunt inevitabile”, transmit sindicaliştii.

Al doilea motiv invocat de aceştia este că durata gărzilor este inumană, întrucât există situaţii în care o gardă ajunge la peste 32 de ore.

„32 de ore în care medicul trebuie să fie lucid, prezent, responsabil pentru vieţi”, au mai transmis sindicaliştii.

Al treilea motiv, potrivit Sanitas Constanţa, este că tot mai mulţi medici pleacă în privat sau în străinătate, „nu pentru că nu le pasă, ci pentru că nu mai pot duce ritmul şi presiunea unui sistem care nu îi protejează”.

Sindicaliștii se plâng de condițiile de muncă

În plus, potrivit sindicaliştilor, epuizarea este reală, lipsa odihnei, stresul cronic şi responsabilitatea uriaşă duc inevitabil la burnout.

„Chiar şi fără scutiri de gărzi, nimeni nu poate fi forţat să facă gărzi suplimentare”, au transmis sindicaliştii, care adaugă că nu doar medicii sunt în această situaţie, asistenţii şi personalul auxiliar ajungând să facă 7–8 ture de noapte pe lună, din cauza lipsei de personal.

„Epuizarea lor este la fel de gravă, iar riscul de erori creşte inevitabil. Când munca nu este plătită corect, când gărzile sunt interminabile şi când oamenii sunt împinşi la limită, nu putem vorbi despre siguranţă, calitate sau stabilitate în sistemul sanitar. Problema gărzilor nu este despre «cine nu vrea să muncească». Este despre un sistem care nu mai poate funcţiona pe sacrificiul continuu al celor care îl ţin în viaţă”, a mai transmis Biroul executiv al Sindicatului Sanitas Constanţa.

Scandalul medicilor scutiți de gărzi

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

„Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete.

El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Sursa: News.ro

Etichete: constanta, spital, medici,

Dată publicare: 04-01-2026 21:17

Articol recomandat de sport.ro
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
FOTO ȘI VIDEO Moment șocant! Starul și-a lovit coechipierul în fața fanilor! Suporterii au cerut să îi fie reziliat contractul
Citește și...
Controale la Constanța, după scandalul medicilor scutiți de gărzi. „Nu poți fi bolnav doar când trebuie să lucrezi la stat”
Stiri Sanatate
Controale la Constanța, după scandalul medicilor scutiți de gărzi. „Nu poți fi bolnav doar când trebuie să lucrezi la stat”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă.

Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”
Stiri actuale
Directorul Spitalului Județean Constanța acuză scutiri abuzive de gărzi. „70% dintre medici nu fac, plus rezidenții”

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, spune că sunt medici în spital care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Recomandări
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”
Stiri externe
Trump vrea să facă Venezuela „măreață din nou”, dar după propriile condiții. Hegseth: „A dat dovadă de leadership american”

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, se află într-o închisoare de maximă securitate din New York, după ce a fost capturat de forțele americane.

Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți
Stiri actuale
Cine era tânărul român care a murit în tragedia din Elveția. Mama lui l-a dat dispărut după incendiul care a luat 40 de vieți

Vești triste din Elveția. Anchetatorii și medicii legiști au mai identificat 16 victime, din cele 40, care au murit în incendiul izbucnit într-un bar din stațiunea Crans-Montana.

Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare
Stiri actuale
Eurostat: România are cea mai mare diasporă din UE. Câți români și-au părăsit țara pentru un trai mai bun peste hotare

Suntem țara europeană cu cei mai mulți cetățeni stabiliți în străinătate. Peste 3 milioane trăiesc legal în statele Uniunii, potrivit Eurostat. Numărul este mai mare în realitate, dacă ne gândim că nu toți apar în statisticile oficiale.

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 04 Ianuarie 2026

31:12

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28