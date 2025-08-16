Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa”

16-08-2025
Analistul militar Hari Bucur Marcu este de părere că întâlnirea mult așteptată în Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost o ”improvizație”, din care SUA și Ucraina nu au avut nimic de câștigat.  

Cristian Matei

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin. Altfel spus, momentan, nu se pune problema unui acord de încetare a focului în războiul din Ucraina.

Invitat în ediția de dimineață a Știrilor Pro TV, expertul militar a declarat că, la fel de bine, cei doi șefi de stat ar fi putut să vorbească la telefon, ”nu trebuia să ajungă să bată drumul șapte ore cu avionul până acolo”.

Cosmin Stan: Aș vrea să vă întreb, cum interpretați faptul că s-au schimbat atât de multe din mers. Întâlnirea unu la unu nu a mai avut loc. Apoi întâlnirea de lucru extinsă a fost anulată. Cei doi lideri au făcut doar niște declarații evazive. Cum interpretați toate acestea?

Hari Bucur Marcu:Cum am spus, este o improvizație. Deci în mod normal o asemenea întâlnire nu ar fi avut loc decât dacă era pregătită. Adică dacă cele două delegații s-ar fi întâlnit anterior, ar fi convenit măcar o declarație comună, cel puțin. Adică nu, nu așa ... doar să se întâlnească. Că așa puteau să vorbească la telefon, nu trebuia să ajungă să bată drumul șapte ore cu avionul până acolo, și unul și celălalt.”

Roxana Hulpe: Dar totuși cei doi s-au arătat mulțumiți de această întâlnire, fără să dea detalii concrete. Care ar putea fi, totuși, aspectele de care au fost mulțumiți?

Hari Bucur Marcu: ”În sensul în care există, totuși, o șansă ca Putin ... probabil că i-a spus lui Trump și-n mașină și în prezența celorlalți membri ai delegații că, totuși, el ar vrea să oprească războiul, că în anumite condiții... De fapt, el a spus de la început care sunt condițiile astea, respectiv să se predea necondiționat Ucraina. Putin a zis că el oprește războiul doar dacă înainte să obțină victoria prin război, care, încă o dată, habar n-are că nu, nu poate să obțină nicio victorie finală pe teatrul de război, așa cum decurge războiul. Dar el a zis că dacă se predă Ucraina, renunță la puterea lor militară, respectiv se dezarmează, își schimbă guvernul, cedează Rusiei teritoriile, în condițiile astea el oprește războiul”.

”Vladimir Putin nu poate opri războiul decât dacă renunță el la putere”

Cosmin Stan: Și credeți că e posibil să se fi ajuns la o înțelegere privind Ucraina? Dacă ne gândim că Putin a declarat că a ajuns la un acord cu SUA și că speră că Europa și Ucraina nu vor sabota discuțiile.

Hari Bucur Marcu: ”Păi da, sunt în faza asta în care, până la urmă, uite nu s-a oprit războiul din cauza lui Zelenski, nu din cauza lui Putin. Adică e și varianta asta, dar realitatea este că știam cu toții de la început, că Putin nu poate opri războiul decât dacă renunță el la putere, pentru că ce-l ține pe el la putere în momentul de față este exact continuarea războiului.”

Roxana Hulpe: Domnule Bucur, avem în acest moment un câștigător în urma acestei întâlniri?

Hari Bucur Marcu: ”Nu, nu, nu. Oarecum, câștigătorul este Putin. El a propus această întâlnire, el a venit, a bătut drumul până în America, pe urmă a zis că poate să întâlnesc data viitoare la Moscova, ceea ce bineînțeles este neacceptabil. Dar e o fază în care Putin încearcă în fiecare zi pe care o câștigă, până când din convingeri, din încercarea de a-l convinge, se va trece la încercarea de a-l constrânge, deci, în fiecare zi din aceasta pe care o duce să zică e câștigată pentru Putin. În sensul ăsta, dar mai mult de atâta, nu, în niciun caz nu putem vorbi despre vreo înțelegere din care să piardă Ucraina teritorii și așa mai departe. E mult prea devreme în discuții pentru ca să se ajungă acolo la decizii privind soarta teritoriilor.”

Runda de discuții în format restrâns din Alaska a durat aproape trei ore, iar prânzul și discuțiile în format extins nu au mai avut loc.

O femeie spune că a fost bătută de polițiști la Breaza. Oamenii legii susțin că încercau să o împiedice să se sinucidă

16-08-2025

Întâlnirea mult așteptată din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată un eșec de mulți analiști de politică externă, în condițiile în care acolo nu a fost luată nicio decizie importantă privind războiul din Ucraina.

