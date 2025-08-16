Vladimir Putin, de acord cu Trump că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. Declarațiile președintelui rus
Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte de discuţie, a declarat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska.
Putin le-a declarat jurnaliştilor că a remarcat dorinţa lui Trump de a înţelege esenţa conflictului din Ucraina şi a spus totodată că Rusia este interesată în mod sincer să pună capăt războiului.
"Însă toate cauzele principale trebuie eliminate şi toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare", a avertizat el.
Putin s-a declarat totodată de acord cu Trump că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. El şi-a exprimat speranţa că înţelegerea reciprocă va aduce pacea în Ucraina şi a declarat că speră că Ucraina şi Europa nu vor încerca să saboteze negocierile.
El a mai calificat discuţiile cu Trump "constructive" şi "utile" şi a apreciat că reuniunea din Alaska a fost logică, dată fiind istoria comună împărtăşită de cele două ţări în această regiune.
În fine, Putin şi-a exprimat convingerea că războiul din Ucraina nu ar fi avut loc dacă Trump era preşedinte.
WATCH LIVE: Press conference after President Trump and Russian President Putin hold talks at historic Alaska summit https://t.co/QxrU1FoLUi— Fox News (@FoxNews) August 15, 2025
Sursa: Agerpres
Etichete: Ucraina, vladimir putin,
Dată publicare:
16-08-2025 02:19