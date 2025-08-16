REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Altfel spus, momentan, nu se pune problema unui acord de încetare a focului în războiul din Ucraina.

Liderul de la Casa Albă a continuat cu o serie de declarații evazive, ca la final să încheie brusc conferința de presă - fără ca vreunul dintre cei doi președinți să răspundă la vreo întrebare din sală ori să dea detalii cu privire la ce au discutat în timpul întâlnirii cu ușile închise.

De altfel, la fel de abrupt s-a încheiat întregul summit din Alaska. Runda de discuții în format restrâns a durat aproape trei ore, iar prânzul și discuțiile în format extins nu au mai avut loc.

Getty

Vladimir Putin: ”Aș dori să-i mulțumesc încă o dată omologului meu american pentru propunerea de a veni în Alaska. Este, până la urmă, firesc să ne întâlnim aici. La urma urmei, țările noastre, deși separate de oceane, sunt de fapt vecini apropiați.”

Un lucru deloc obișnuit pentru Donald Trump, după cum au remarcat și jurnaliștii de la The New York Times, a fost să-l lase pe Vladimir Putin să vorbească primul. Iar liderul de la Kremlin nu mai contenea în a-i aduce laude.

Vladimir Putin: ”După cum bine știți, una dintre problemele centrale a devenit situația din jurul Ucrainei. Vedem dorința administrației Statelor Unite și personal a președintelui Trump de a facilita soluționarea conflictului ucrainean, dorința sa de a aprofunda esența și de a înțelege originile acestuia. Sunt de acord cu președintele Trump, care a vorbit astăzi despre acest lucru - bineînțeles că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. Cu siguranță suntem pregătiți să lucrăm la acest aspect.”

Putin s-a dus până în punctul în care a reluat și el o idee pe care Trump o susține încă din campania electorală.

Vladimir Putin: ”În 2022, în timpul ultimului meu contact cu administrația anterioară, am încercat să-l conving pe fostul meu omolog american că nu ar trebui să lăsăm lucrurile să ajungă într-un punct în care ar putea exista consecințe grave, sub forma unor acțiuni militare. Astăzi, îl auzim pe președintele Trump spunând că, dacă ar fi fost președinte, acum nu ar fi existat acest război. Într-adevăr cred că așa ar fi stat lucrurile. Confirm acest lucru.”

Donald Trump a vorbit și el laudativ despre această întâlnire, dar fără să vină cu detalii.

Donald Trump: ”În opinia mea, aș spune că am avut o întâlnire foarte productivă. Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord. Pe majoritatea, dar sunt câteva importante, pe care nu le-am abordat încă, însă am făcut unele progrese. Așadar, nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord...”

Dacă discuțiile s-au desfășurat cam greoi în cadrul întâlnirii de vineri, de vină e posibil să fi fost protestatarii din stradă, a susținut Donald Trump.

Donald Trump: ”Am avut multe, multe întâlniri grele, întâlniri bune. Am fost distrași de toată nebunia asta cu: „Rusia! Rusia! Rusia!”. Asta a făcut lucrurile puțin mai dificil de gestionat, dar el (Putin) a înțeles. Probabil a văzut lucruri de genul acesta de-a lungul carierei sale. A văzut de toate. Totuși, a trebuit să suportăm toată această tâmpenie cu „Rusia! Rusia! Rusia!”. El știa că era o diversiune și eu știam asta, dar ceea ce au făcut (protestatarii) a fost de-a dreptul criminal.”

Fără să aducă alte detalii legate de discuție, Trump a încheiat coferința abrupt, cu anunțul că urmează să discute cu liderii NATO și cu Volodimir Zelenski. A făcut totuși referire și la o posibilă nouă întâlnire cu Putin. Iar președintele rus i-a răspuns pe un ton jovial.

Donald Trump: ”Vom opri uciderea a cinci, șase sau chiar șapte mii de oameni pe săptămână. Și președintele Putin își dorește asta la fel de mult ca și mine. Așadar, din nou, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc foarte mult. Vom mai discuta cât se poate de curând și probabil chiar ne vom revedea foarte curând. Îți mulțumesc foarte mult, Vladimir.”

Vladimir Putin: ”Data viitoare, la Moscova!”

Donald Trump: ”Ah, este un subiect interesant. S-ar putea să fiu criticat pe acest subiect, dar întrevăd o posibilitate în acest sens. Îți mulțumesc foarte mult, Vladimir! Și vă mulțumesc tuturor!”

Aproximativ 3 ore a durat întalnirea dintre delegația rusă și cea americană, în format restrâns, de 3 la 3 - pe de-o parte președintele Vladimir Putin, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov și consilierul prezidențial, Iuri Ușakov.

Iar de partea gazdelor, președintele Donald Trump, secretarul de stat Marco Rubio și emisarul american Steve Witkoff. În această întâlnire a constat, de fapt, întregul summit din Alaska. Deși, inițial, evenimentul era preconizat să dureze aproximativ 7 ore, prânzul și discuțiile în format extins nu au mai avut loc.

La scurt timp după declarațiile de presă, cei doi președinți s-au întors la baza aerienă Elmendorf, s-au urcat în aeronavele prezidențiale și au părăsit Anchorage.

Totuși, înainte de plecare, Donald Trump a ținut să transmită, prin jurnaliștii de la Fox News, că întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin a fost una de 10. Iar de aici încolo, încheierea unui acord depinde doar de Zelenski - a mai adăugat Trump.

Reporter: Care este sfatul dumneavoastră, după evenimentul de azi, pentru Volodimir Zelenski?

Donald Trump: Să ajungă la un acord (cu Rusia).

Reporter: Să încheie acordul?

Donald Trump: Da, trebuie să încheie un acord...

