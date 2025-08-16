Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost "extrem de productivă"

16-08-2025 | 02:25
trump si putin alaska
Preşedintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea sa de vineri din Anchorage, statul american Alaska, cu preşedintele rus Vladimir Putin a fost "extrem de productivă", cu toate că nu a ajuns la niciun acord cu şeful statului rus.

"Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord, majoritatea, aş spune, câteva importante pe care nu le-am atins încă, dar am făcut unele progrese", a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă comune de după întâlnirea propriu-zisă.

"Cu alte cuvinte, nu avem o înţelegere până când nu avem o înţelegere", a adăugat Trump.

Preşedintele american a anunţat că va începe să dea telefoane, menţionând că va suna la NATO şi în Ucraina.

trump si putin in alaska
Vladimir Putin, de acord cu Trump că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. Declarațiile președintelui rus

După întâlnirea lor de aproape trei ore, preşedintele rus a fost cel care a vorbit mai întâi cu presa, contrar protocolului tradiţional, care dictează ca liderul ţării gazdă să vorbească primul.

În ciuda întrebărilor jurnaliştilor înghesuiţi într-o sală special amenajată, preşedintele american a strâns pur şi simplu mâna omologului său rus pentru a încheia conferinţa de presă, scrie AFP.

Trump şi Putin le-au vorbit fiecare reporterilor preţ de doar câteva minute şi nu au luat întrebări, notează şi Reuters.

