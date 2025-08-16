Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost "extrem de productivă"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea sa de vineri din Anchorage, statul american Alaska, cu preşedintele rus Vladimir Putin a fost "extrem de productivă", cu toate că nu a ajuns la niciun acord cu şeful statului rus.

"Au fost multe, multe puncte asupra cărora am căzut de acord, majoritatea, aş spune, câteva importante pe care nu le-am atins încă, dar am făcut unele progrese", a declarat el reporterilor în timpul unei conferinţe de presă comune de după întâlnirea propriu-zisă.

"Cu alte cuvinte, nu avem o înţelegere până când nu avem o înţelegere", a adăugat Trump.

Preşedintele american a anunţat că va începe să dea telefoane, menţionând că va suna la NATO şi în Ucraina.

WATCH LIVE: Press conference after President Trump and Russian President Putin hold talks at historic Alaska summit https://t.co/QxrU1FoLUi — Fox News (@FoxNews) August 15, 2025

După întâlnirea lor de aproape trei ore, preşedintele rus a fost cel care a vorbit mai întâi cu presa, contrar protocolului tradiţional, care dictează ca liderul ţării gazdă să vorbească primul.

În ciuda întrebărilor jurnaliştilor înghesuiţi într-o sală special amenajată, preşedintele american a strâns pur şi simplu mâna omologului său rus pentru a încheia conferinţa de presă, scrie AFP.

Trump şi Putin le-au vorbit fiecare reporterilor preţ de doar câteva minute şi nu au luat întrebări, notează şi Reuters.

