Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, după ce a vizitat Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” că discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, el arătând că s-a reacţionat mult prea târziu.

Ministrul a anunţat că solicită schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi va demite fără nicio explicaţie conducerea DSP Iaşi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu.

Demisia conducerii spitalului de Copii „Sfânta Maria”

Acesta cere de asemenea demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.

Rogobete anunţă totodată că, dacă vor identificate fapte cu aspect penal, va anunţa Parchetul.

„Discutăm despre 9 pacienţi infectaţi cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de faţă, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în Bucureşti, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalţi doi pacienţi care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a anunţat ministrul.

El a precizat că, din controlul preliminar pe care l-a coordonat împreună cu echipa mea, cu şeful Inspecţiei Sanitare de Stat şi cu şeful Corpului de Control, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, a identificat o serie de neconcordanţe în aplicarea protocolelor pentru limitarea infecţiilor asociate a activităţii medicale.

„Practic, în perioada 15 septembrie - 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât iese nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a arătat ministrul.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

