Ministrul Sănătății vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică. Când ar urma să aibă loc procesul

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că Direcţiile de SănătatePublică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului.

Măsura ar avea loc deoarece verificarea, controlul şi monitorizarea unităţilor sanitare „nu funcţionează corespunzător".

„Am avut discuţia, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a direcţiilor de sănătate publică din România. Este evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare din această ţară. Nu vreau să mă pronunţ înainte de a avea toate elementele, însă vă spun (...) că este necesară - şi o vom face, cel mai probabil până la finalul acestui an - o regândire, o reorganizare, poate chiar o comasare a direcţiilor de sănătate publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi o regândire a activităţii de epidemiologie din cadrul acestor unităţi", a afirmat Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Întrebat despre perioada în care ar putea fi organizate concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director al direcţiilor de sănătate publică, Rogobete a spus:

„În momentul de faţă, 14 DSP-uri au manager/director executiv care ocupă această poziţie prin concurs, în 28 dintre ele sunt cu exercitare temporară. Dar, ţinând cont de intenţia pe care o avem, şi anume de a reorganiza gândirea şi modul de funcţionare a direcţiilor de sănătate publică, nu vă voi răspunde când va exista următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe concursul. Vom gândi, împreună cu echipele Ministerului Sănătăţii, cu celelalte instituţii, noua formulă de funcţionare", a adăugat Rogobete.

