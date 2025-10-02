Ministrul Sănătății vrea reorganizarea Direcțiilor de Sănătate Publică. Când ar urma să aibă loc procesul

Stiri Sanatate
02-10-2025 | 19:43
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că Direcţiile de SănătatePublică vor fi reorganizate, cel mai probabil până la finalul anului.

autor
Lorena Mihăilă

Măsura ar avea loc deoarece verificarea, controlul şi monitorizarea unităţilor sanitare „nu funcţionează corespunzător".

„Am avut discuţia, astăzi, cu premierul Ilie Bolojan. Este necesară o regândire, o restructurare şi o reorganizare a direcţiilor de sănătate publică din România. Este evident că nu funcţionează corespunzător acest mod de verificare, de control şi de monitorizare în unităţile sanitare din această ţară. Nu vreau să mă pronunţ înainte de a avea toate elementele, însă vă spun (...) că este necesară - şi o vom face, cel mai probabil până la finalul acestui an - o regândire, o reorganizare, poate chiar o comasare a direcţiilor de sănătate publică, a centrelor regionale din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică şi o regândire a activităţii de epidemiologie din cadrul acestor unităţi", a afirmat Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Întrebat despre perioada în care ar putea fi organizate concursurile pentru ocuparea funcţiilor de director al direcţiilor de sănătate publică, Rogobete a spus:

„În momentul de faţă, 14 DSP-uri au manager/director executiv care ocupă această poziţie prin concurs, în 28 dintre ele sunt cu exercitare temporară. Dar, ţinând cont de intenţia pe care o avem, şi anume de a reorganiza gândirea şi modul de funcţionare a direcţiilor de sănătate publică, nu vă voi răspunde când va exista următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe concursul. Vom gândi, împreună cu echipele Ministerului Sănătăţii, cu celelalte instituţii, noua formulă de funcţionare", a adăugat Rogobete.

Citește și
medic fisa
Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze
Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze

Sursa: Agerpres

Etichete: dsp, reorganizare, Alexandru Rogobete,

Dată publicare: 02-10-2025 19:43

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze
Stiri Sanatate
Pacienții ar putea obține gratuit a doua opinie privind diagnosticul. Medicii ar putea fi obligați să îi programeze

Potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat, toţi pacienţii asiguraţi au dreptul la a doua opinie medicală, decontată de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol”
Stiri Sanatate
Cazul copiilor morți de la Iași ajunge la Parchet. Ministrul Sănătății: „Nu s-a respectat niciun protocol”

Ministrul Sănătății a criticat „haosul administrativ” de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, acolo unde mai mulți copii și-au pierdut viața. Alexandru Rogobete a subliniat că „nu s-a respectat niciun protocol specific”.

Alertă epidemiologică în Dolj, după ce s-au înregistrat 131 de cazuri de hepatita A. Oamenii refuză vaccinarea
Stiri Sanatate
Alertă epidemiologică în Dolj, după ce s-au înregistrat 131 de cazuri de hepatita A. Oamenii refuză vaccinarea

Este alertă în mai multe localități din Dolj, după ce au fost descoperite focare de infecție cu hepatita A. Până acum, au fost înregistrate 131 de cazuri. Bolnavii au intrat în contact cu alte 384 de persoane.l

Recomandări
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA
Stiri actuale
Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma blocajului bugetar din SUA

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare, în urma paraliziei bugetare din SUA, dar personalul său militar îşi va continua activitatea în mod normal, a anunţat joi Facilitatea Navală de Sprijin Deveselu, într-o postare pe Facebook.

Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”
Stiri actuale
Scenariu sumbru: „România va pierde 350.000 de rezerviști în 3 ani”. Cum încearcă armata să atragă tinerii spre „uniformă”

Guvernul României a aprobat joi proiectul de lege conform căruia românii până în 35 de ani se pot înscrie voluntar într-un stagiu militar de 4 luni. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că Armata Română mai are nevoie de 50.000 de soldați.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28