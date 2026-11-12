"Zece copii au fost preluaţi de echipajele SAJ, SMURD şi ATPVM şi vor fi transportaţi la spital", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, Irina Popa, scrie Agerpres.

Potrivit acesteia, a fost activat Planul Roşu după ce mai mulţi elevi din clasa a VI-a, de la Liceul "Vasile Alecsandri" Săbăoani, Corpul C, au acuzat dureri de cap, usturime în gât şi ameţeli.

"La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD, o autospecială de transport personal şi victime multiple. A fost mobilizat şi un echipaj de la SAJ", a menţionat Irina Popa.

Ea a precizat că a fost prealertat şi echipajul CBRN de la ISU Bacău.