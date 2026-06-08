Iniţial, ISU Harghita anunţase că doi copii şi doi adulţi vor fi preluaţi de echipajele de intervenţie după ce au prezentat simptome de toxiinfecţie alimentară.

La sosirea echipajelor de urgenţă, alte trei persoane au acuzat aceleaşi simptome - vărsături şi dureri de cap.

Astfel, şapte persoane, respectiv doi adulţi şi patru copii, vor fi transportate la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc cu autospeciala pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), în timp ce un alt adult va fi transportat de un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Lunca de Sus.

Potrivit unor surse locale, persoanele afectate ar fi luat masa împreună.