Echipajele ISU au fost solicitate să intervină în localitatea Plăieşii de Sus, unde mai mulţi copii cu vârste cuprinse între 13 şi 15 ani, aflaţi într-o excursie şi cazaţi la o pensiune din localitate, au început să se simtă rău, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita.

Şapte copii au fost evaluaţi de echipajele medicale, prezentând simptome de toxiinfecţie alimentară şi au fost preluaţi şi transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc.

Doi dintre minori au fost preluaţi de echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean, iar alţi cinci au fost transportaţi cu autospeciala pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM) din cadrul Detaşamentul de Pompieri Miercurea Ciuc.