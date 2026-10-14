Alertă aeriană în Tulcea din cauza unei posibile incursiuni de drone. Autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert

Știri Actuale
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Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj RO-ALERT de posibilă incursiune de drone pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina.

autor
Mihaela Ivăncică

„În dimineața zilei de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat ținte aeriene care evoluau în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în proximitatea frontierei cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 6.39, a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a precizat MApN într-un comunicat.

Pentru monitorizarea situației, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol două aeronave F-16 și un elicopter IAR-330 SOCAT.

„Au fost ridicate de la sol două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT. Potrivit datelor furnizate de sistemele de supraveghere radar, cele trei ținte aeriene nu au pătruns în spațiul aerian național. Situația este în dinamică și vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, se mai arată în comunicat.

În mesajul transmis în jurul orei 06:40, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se protejeze în adăposturi civile, scrie Agerpres.

„În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-ALERT.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, în urma alertei extreme, nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, în contextul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025. 

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Sursa: Agerpres

Etichete: ro-alert, tulcea, drone,

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