Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit că tânărul de 25 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism, într-o curbă, pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani, din localitatea Orlești.

Din păcate, în urma impactului, tânărul de 25 de ani, precum și două tinere, ambele în vârstă de 17 ani, din orașul Ocnele Mari, respectiv localitatea Roești, pasagere în autoturismul condus de acesta, au decedat.

De asemenea, șoferul în vârstă de 67 de ani, precum și o femeie de 61 de ani, pasageră în autoturismul condus de acesta, au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Având în vedere starea de sănătate a șoferului de 67 de ani, acesta nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, fiindu-i recoltate mostre biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs acest tragic eveniment rutier.