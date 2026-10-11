Tragedia s-a petrecut pe un drum din județul Vaslui. Dintre răniți, o femeie de 34 de ani a fost preluată în stare gravă cu un elicopter SMURD.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Din primele informații, șoferul, un bărbat de 62 de ani, ar fi pierdut controlul volanului și a ajuns pe sensul opus de mers.

Au mai fost doar câteva clipe până la impactul violent, în urma căruia una dintre pasagere a murit pe loc, iar cealaltă și-a pierdut un braț.

A treia femeie și șoferul au fost și ei transportați la spital, cu ambulanța. Înainte însă, polițiștii l-au testat pe bărbat pentru consumul de alcool. Rezultatul a fost 0.

Oamenii legii încearcă să afle acum în ce condiții s-a petrecut accidentul.