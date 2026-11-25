Târgul de Crăciun din Craiova a fost desemnat pentru al doilea an consecutiv cel mai frumos din Europa
Pentru al doilea an la rând, Târgul de Crăciun din Craiova ocupă primul loc în clasamentul celor mai frumoase destinații de iarnă din Europa.
Sursa: ProTV
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Competiția a fost organizată de platforma „European Best Destinations”, unde au intrat în cursă cele mai apreciate târguri de pe continent.
Craiova a lăsat în urmă orașe cu tradiție, precum Riga, Sofia, Lisabona sau Bruges. Anul acesta, tema aleasă de organizatori este „Tărâmul Elfilor".
Au votat aproape 2 milioane de oameni din 176 de ţări, cea mai mare participare de până acum, au transmis organizatorii.
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