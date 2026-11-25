Generează rezumat cu AI

Competiția a fost organizată de platforma „European Best Destinations”, unde au intrat în cursă cele mai apreciate târguri de pe continent.

Craiova a lăsat în urmă orașe cu tradiție, precum Riga, Sofia, Lisabona sau Bruges. Anul acesta, tema aleasă de organizatori este „Tărâmul Elfilor".

Au votat aproape 2 milioane de oameni din 176 de ţări, cea mai mare participare de până acum, au transmis organizatorii.