Potrivit IPJ Buzău, în accident au fost implicate un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, din Buzău, care circula pe strada Vulturului către strada Agriculturii, şi o autospecială de poliţie, la volanul căreia se afla un poliţist de 21 de ani, din judeţul Olt, care se deplasa pe strada Agriculturii către bulevardul Gării, potrivit Agerpres.

"În urma impactului, autospeciala de poliţie a fost proiectată în două autovehicule staţionate", a transmis IPJ Buzău.

Accidentul s-a soldat cu rănirea poliţistului de 21 de ani, aflat la volanul autospecialei, şi a unui coleg al acestuia, în vârstă de 29 de ani, din Buzău.

De asemenea, au fost răniţi doi pasageri, în vârstă de 17 şi 51 de ani, aflaţi în autoturismul condus de bărbatul de 59 de ani.

În cauză va fi întocmit dosar penal, iar poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.