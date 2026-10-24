În timp ce Harghita și Banatul și-au adjudecat deja distincția pentru 2027 și 2028, Dobrogea are toate șansele să le urmeze în 2029. Titlul vine cu numeroase beneficii pentru turism și dezvoltarea afacerilor locale.

Toamna, în farfuriile din Harghita e un festival de arome. Într-o oală încăpătoare fierbe încet o tocăniță de vită pe care bucătarii o vor completa cu o mâncărică de hribi, dar și cu un bulz cu brânză de oaie peste care sunt presărate afine deshidratate.

Este una dintre cele 50 de rețete emblematice pe care localnicii, alături de 12 chefi, le-au votat pentru titlul de Regiune Gastronomică Europeană pe care Harghita îl va purta cu mândrie anul viitor.

Chef Andras Zsigmond: „Este o onoare că putem să arătăm ce potențial avem. Încercăm să folosim comorile noastre din pădure, din belșug, ce avem noi acolo. De exemplu, ciupercile, fructele de pădure.”

Banatul aduce în prim-plan rețete tradiționale reinterpretate

În 2028, titlul rămâne tot în România și merge în Banat. Iată una dintre rețetele locului: „crumpei la dubă”, denumirea regională pentru tocănița de cartofi cu cârnați picanți. În varianta ei modernizată, este servită sub formă de crochete rumenite și maioneză din grăsimea lăsată de cârnații prăjiți. Iar la desert, avem o „ciufulită cu smochine” – un desert în straturi, asemănător unui pandișpan.

Chef Ioan Bebeșelea: „Sunt rețete foarte contrastante. Sunt unele care sunt foarte, foarte sărăcăcioase, care se găteau în perioadele de restriște, se mânca cartof cu aluat, paste cu cartofi și cu varză, dar și feluri foarte bogate. Supă de găină pe care o făceai dintr-o găină doar pentru o zi. Deserturi, unele foarte sărăcăcioase, numai griș cu ulei, puțin zahăr și unele luxuriante venite din bucătăria Imperiului Austriac.”

Dobrogea, propunerea României pentru 2029

Țara noastră vrea să păstreze titlul de Regiune Gastronomică Europeană și în 2029. Propunerea este bucătăria dobrogeană, unde diversitatea culturală se simte în fiecare îmbucătură. În județele Tulcea și Constanța conviețuiesc 13 etnii. Și nu doar peștele sau fructele de mare sunt vedetele din farfurii.

Chef Alex Petricean: „Aș zice că cele mai bune brânzeturi de capră din România se găsesc în zona Dobrogei. Pentru că e o zonă de cereale, aș spune că una dintre bogățiile cele mai mari ale Dobrogei sunt aluaturile. De la tipul de aluaturi uscate, de tipul tăiței sau ceva de genul acesta, plăcinte, aluaturi prăjite, aluaturi dospite, aluaturi nedospite, au turtițe care se gătesc direct pe lespede sau pe vatră.”

Titlul de Regiune Gastronomică Europeană este acordat de Institutul Internațional de Gastronomie, Cultură, Arte și Turism din Barcelona, după criterii stricte. Iar odată cu vizibilitatea internațională, distincția poate aduce în aceste regiuni și mai mulți turiști, dar și oportunități pentru restaurante și producători locali.