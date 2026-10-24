În multe locuri, în jurul acestor oameni, care au ales să își schimbe radical viața, se formează adevărate comunități. Îi cunoaștem duminică, la „România, te iubesc!”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Meșendorf, un sat vechi de peste 700 de ani, în inima Transilvaniei, nu departe de celebrul Viscri. Aici, Oana și Adrian Udrea și-au găsit liniștea și rostul. Aici locuiesc. Am ajuns.”

Oana și Adrian Udrea au lăsat orașul pentru viața la sat

Am găsit familia Udrea la treabă. În șura din fundul curții, patru americani și un ghid sunt omeniți cu bucate alese. Oana a lucrat în Banca Națională, Adrian în asigurări. Au renunțat la tot și s-au retras aici, unde au deschis un punct gastronomic.

Oana Udrea: „Am cunoscut oamenii ăștia, știu și cred că ne-a intrat locul sub piele, că e... o altă explicație. Nu există explicații raționale. Altfel, nici eu recunosc și în ziua de azi că, dacă vreun fost coleg de-al meu mi-ar fi zis ce avem noi de gând să facem, aș fi zis, cum probabil că au și zis mulți: ăștia au înnebunit.”

Duminică, la „România, te iubesc!”, ne mutăm dintr-o parte în alta a țării și aflăm poveștile oamenilor care au renunțat la viața de oraș.

Daiana și Daniel s-au stabilit acum trei ani în Idicel, Mureș. Ea era medic nutriționist, el fotograf și antrenor de fitness. De trei ani repară o casă veche.

Daiana Hotnog: „Dar ce facem aici? Mă, nu știu ce facem... Continuăm. Eu cred că ne-a tras așa și acum doar trăim. Încercăm să ne dăm seama dacă e pentru noi într-adevăr sau nu, dar momentan e o etapă din viață care ne-a transformat major și care mi se pare incredibil de frumoasă.”

Daniel Pavel: „Da, a fost greu, deci a fost, a fost greu. A fost foarte greu. Ți-am spus în fiecare săptămână. În primii doi ani aveam tendința de «Hai să lăsăm tot și să plecăm înapoi». Cât de ce am renunțat? Și astăzi, dacă mă întrebi, mă întreb de ce am renunțat la viața aia, unde mi-era atât de ușor.”

Alexandra și Flavius au găsit liniștea în Apuseni

Peste munți, în Apuseni, Alexandra și Flavius repară și ei o casă veche. Tot de trei ani.

Reporter: „Ce căutați voi aici?”

Alexandra: „Liniște, ne-am mutat pentru liniște și pentru o viață boemă care o să fie, dar pentru moment, că ne-am luat o provocare mare și anume o casă nelocuită de 35 de ani, avem ani deja de muncă.”

În Cobor, în Țara Făgărașului, Silviu s-a mutat acum nouă ani, a cumpărat opt case care stăteau să pice și a readus la viață locul și comunitatea.

Reporter: „Ce făceai în 2017?”

Silviu Petre: „Aveam o viață liniștită. M-am câștigat pe mine.”

Și astfel de povești sunt multe, români care la țară, în natură, și-au găsit liniștea, o viață care curge mai lent și cu mai mult sens. Au mai mult timp pentru ei și familiile lor și acesta e marele câștig. Iar în jurul lor și satul, comunitatea prind viață. Îi vedeți duminică, la „România, te iubesc!”.