Însă, la câteva săptămâni după începerea vacanței sale pe Oceanul Atlantic, medicul din Oregon a intervenit pentru a îngriji pasagerii după ce la bordul navei a izbucnit un focar mortal de hantavirus, care l-a îmbolnăvit inclusiv pe medicul vasului, potrivit CNN.

„Am ajuns, într-un fel, să preiau rolul de medic al navei”, a declarat Kornfeld pentru CNN, chiar de la bordul vasului afectat de virus, care se îndreaptă în prezent spre Tenerife, în Insulele Canare, arhipelag spaniol situat în largul coastei sud-vestice a Marocului.

Cinci cazuri de infectare cu hantavirus au fost identificate în rândul persoanelor aflate în legătură cu nava și mai multe alte cazuri sunt suspecte, a anunțat joi Organizația Mondială a Sănătății, precizând că se așteaptă la apariția altor îmbolnăviri.

Un nou caz suspect, identificat în Atlanticul de Sud

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a anunțat vineri că a identificat un nou caz suspect la un cetățean britanic aflat în prezent în Tristan da Cunha, teritoriu izolat din Atlanticul de Sud aparținând insulei Sfânta Elena, unde nava Hondius a făcut escală anterior.

Trei persoane care s-au aflat la bord au murit, inclusiv un cuplu olandez în vârstă, despre care se crede că a contractat virusul în timpul unei excursii în Argentina, înainte de îmbarcarea pe vas.

Cei aproximativ 146 de pasageri și membri ai echipajului rămași la bord, inclusiv 17 americani, care au petrecut mai multe zile ancorați în apropiere de Praia, în Capul Verde, pe coasta de vest a Africii, urmează să ajungă duminică în Tenerife, unde vor debarca și se vor întoarce în țările lor.

Focarul a declanșat o amplă operațiune internațională de identificare a contacților, în timp ce autoritățile sanitare încearcă să găsească persoanele care ar fi putut fi expuse la acest virus rar, transmis de rozătoare și capabil să provoace insuficiență respiratorie severă.

Totuși, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu anticipează o epidemie similară cu pandemia de Covid și a subliniat că nu există dovezi privind un risc de transmitere pe scară largă.

Cum a început focarul de la bordul navei

Kornfeld i-a declarat jurnalistei CNN Erin Burnett că a întrebat dacă medicul navei avea nevoie de ajutor după ce a aflat că unul dintre pasageri se îmbolnăvise. Acel pasager, un bărbat olandez în vârstă de 70 de ani, avea să moară pe navă pe 11 aprilie.

„În decurs de 12 până la 24 de ore, a devenit clar că mai multe persoane erau bolnave și că starea lor se agrava”, a spus el.

Soția olandezului decedat avea „simptome nespecifice”, a explicat Kornfeld: „multă confuzie, multă slăbiciune”. Ea a fost evacuată de pe navă și a murit ulterior într-un spital din Johannesburg, Africa de Sud, în timp ce încerca să se întoarcă acasă.

Alți doi pacienți, inclusiv medicul navei, „aveau simptome virale obișnuite”, a spus Kornfeld. „Febră, oboseală, înroșire, unele probleme gastrointestinale și dificultăți de respirație.”

„În acel moment, niciunul dintre ei nu părea în stare critică. Însă pericolul hantavirusului este că poți trece foarte rapid de la o stare gravă la una critică.”

Medicul navei, internat la terapie intensivă

Medicul navei a fost transferat luna trecută la un spital din Johannesburg, unde se află încă la terapie intensivă, însă starea sa se îmbunătățește, potrivit OMS.

Alți trei pasageri au fost transportați în Olanda pentru tratament. Un pasager care a părăsit nava mai devreme a fost testat pozitiv pentru hantavirus și este tratat în Zurich.

Focarul a fost asociat cu tulpina Andes a hantavirusului, un virus rar, dar potențial sever, care în anumite cazuri se poate transmite între oameni prin contact apropiat.

Aproximativ 30 de pasageri au părăsit nava la sfârșitul lunii trecute, înainte ca amploarea focarului să fie pe deplin înțeleasă, ceea ce a complicat eforturile de limitare a răspândirii virusului.

Autoritățile sanitare din mai multe țări, inclusiv SUA, Marea Britanie și Canada, monitorizează pasagerii navei Hondius pentru posibile infectări. Hantavirusul are, de regulă, o perioadă de incubație de una până la șase săptămâni înainte ca simptomele să apară.

Reacții în SUA și apeluri către autorități

Președintele Donald Trump a declarat joi că focarul de hantavirus este „foarte probabil sub control” și a indicat că administrația va oferi mai multe informații vineri. „Mulți oameni extraordinari îl studiază. Ar trebui să fie bine.”

Însă reprezentanta statului Oregon, Janelle Bynum, a afirmat că guvernul federal „îi abandonează pe cetățenii aflați pe acea navă”, într-un videoclip publicat joi pe platforma X.

Bynum a spus că a vorbit cu Kornfeld, unul dintre alegătorii ei, și că niciunul dintre americanii aflați la bord nu a primit instrucțiuni privind întoarcerea în siguranță acasă.

Ea le-a cerut Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor și secretarului de stat Marco Rubio „să elaboreze un plan real” pentru repatrierea lor.

Kornfeld a declarat că este ușurat că pasagerii bolnavi au fost evacuați și primesc îngrijiri medicale în spitale.

„În cazul hantavirusului, șansele de supraviețuire depind foarte mult de posibilitatea de a primi îngrijiri intensive la momentul potrivit. Pe navă, acest lucru nu ar fi fost posibil.”