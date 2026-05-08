Victima s-a zbătut și a țipat, iar cei care locuiesc în zonă au intervenit și au chemat polițiștii.

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional!

Atacul s-a petrecut într-un cartier din Cluj-Napoca. Tânăra mergea spre casă când un adolescent de 17 ani a trântit-o la pământ, i-a scotocit prin geantă să vadă dacă are ce fura, apoi ar fi încercat să o violeze.

Patricia Socaciu, agent principal de poliție: „În momentul în care tânăra a început să strige după ajutor, agresorul și-ar fi întrerupt acțiunile.”

Suspectul a sperat că poate scăpa cu fuga. Deși era trecut de ora 10 noaptea, cei din cartier s-au mobilizat și au pornit în căutarea suspectului.

Martor: „Fata avea dresurile rupte. Prima dată a tâlhărit-o, a împins-o într-un gard de ăsta viu, i-a tras de geantă și voia să o violeze. Când a țipat a doua oară și a văzut că este văzut, a alergat. Doamna mai în vârstă a stat cu ea să o liniștească și a întrebat-o dacă să sune la poliție. Fata era în șoc. Ne-am strâns foarte mulți. Îl căutam vreo 10 oameni.”

Băiat: „În jur de ora 22 seara, a venit mașina de poliție. Cred că a stat în jur de 2-3 ore.”

În cele din urmă, adolescentul a fost prins și este arestat preventiv pentru tentativă de viol și tâlhărie calificată.