Oficialul COSR a precizat că o decizie definitivă în ceea ce priveşte suspendarea Anei Bărbosu va fi luată după analizarea cazului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv.

"Am luat act de decizia Agenţiei Internaţionale de Testare privind acuzaţia formulată împotriva sportivei Ana Bărbosu, pentru încălcarea regulamentelor antidoping referitoare la obligaţiile de localizare. Mişcarea Olimpică din România susţine fără rezerve regulile antidoping şi responsabilitatea fiecărui sportiv de a respecta integral obligaţiile prevăzute de Codul Mondial Antidoping, inclusiv cele administrative şi de raportare. Procedura va continua în faţa Tribunalului de Arbitraj Sportiv, iar decizia finală aparţine forurilor competente", a declarat Covaliu.

Apel pentru implicarea federațiilor sportive

El a afirmat totodată că federaţiile sportive naţionale ar trebui să fie mult mai implicate în abordarea problematicii antidoping.

"Această suspendare implică oprirea procesului de antrenament şi competiţie. Însă, până la decizia finală, este important ca situaţia să fie tratată cu seriozitate, echilibru şi respect faţă de regulamentele care protejează integritatea sportului şi sănătatea mentală a sportivei. Pentru sportul românesc este un moment dificil, neplăcut, însă cred că astfel de situaţii trebuie să reprezinte un semnal puternic privind importanţa educaţiei continue, a disciplinei în respectarea tuturor obligaţiilor antidoping, iar federaţiile sportive naţionale implicate în procesul de pregătire şi supervizare a activităţii pentru sportul de înaltă performanţă să fie mult mai implicate şi mai profesioniste în abordarea problematicii antidoping", a mai spus Mihai Covaliu.

Gimnasta română Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu de Agenţia Internaţională de Testare (ITA), din cauza încălcării regulamentului antidoping, respectiv trei abateri de la furnizarea localizării într-o perioadă de 12 luni.

ITA, care gestionează programul antidoping al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică (World Gymnastics), a confirmat într-un comunicat publicat pe site-ul său că a acuzat-o formal pe Ana Maria Bărbosu de ''încălcarea regulamentului antidoping, conform articolului 2.4 din Regulamentul Antidoping Rules al World Gymnastics, pentru comiterea a trei abateri de localizare într-o perioadă de 12 luni''.

Gimnasta, studentă la Universitatea Stanford din California, a cerut ca acest caz să fie trimis spre judecare Tribunalului de Arbitraj - Divizia de Antidoping Sportiv, unde sportivii au oportunitatea de a furniza explicaţii şi probe legate de cele trei abateri de localizare.

Procedura și poziția ITA

Cazul este gestionat în întregime de ITA, se precizează în comunicat, care menţionează că nu vor exista alte comentarii.

Conform regulamentelor antidoping, sportivii de performanţă sunt obligaţi să anunţe în aplicaţia ADAMS domiciliul sau locul unde se află timp de 60 de minute în fiecare zi pentru ca agenţii să poată efectua teste inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locaţia anunţată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancţionarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv.

Conform declaraţiilor făcute anterior de preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, şi de preşedintele Federaţiei Române de ana, Ana Maria Bărbosu riscă până la doi ani de suspendare.