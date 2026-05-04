Nava e ancorată în largul insulei Capul Verde, iar Organizația Mondială a Sănătății coordonează intervenția. Hantavirusul este transmis de rozătoare, dar în cazuri excepționale poate trece de la om la om.

Nava de croazieră MV Hondius călătorea din Argentina spre Capul Verde când un pasager de 70 de ani s-a simțit atât de rău încât a fost debarcat pe insula Sfânta Elena. Decesul a survenit în spitalul de acolo. La scurt timp a murit și soția lui.

Corespondent Sky News Africa, Yousra Elbagir: „Soția bărbatului de 70 de ani care decedase a murit aici, în Johannesburg, în timp ce se afla în tranzit la aeroport pentru a pleca în Olanda, unde locuiește. Ministerul Sănătății din Africa de Sud a precizat că femeia a leșinat în aeroport și a decedat ulterior într-o unitate medicală din apropiere.”

A treia persoană decedată se află încă la bordul navei.

Virusul se transmite rar între oameni

Hantavirusul, numit după râul Hantan din Coreea de Sud, unde a fost identificat în anii 1970, se referă la o tulpină de virusuri transmise prin inhalarea particulelor din aer provenite din excrementele uscate de rozătoare. Dar unii cercetători susțin că se transmite și de la om la om.

Scott Miscovich, președinte și director executiv, Premier Medical Group SUA: „Există o variantă a virusului care se transmite de la om la om. În cercetările mele am identificat 31 de astfel de cazuri în toată lumea.”

Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, hantavirusul se manifestă inițial prin simptome asemănătoare gripei, precum oboseala, febra ori dureri musculare.

Director al O'Neill Institute for National and Global Health Law, Larry Gostin: „Hantavirusul este o boală virală care poate fi fatală. Poate lua forma unei boli pulmonare. Așadar, afectează plămânii și respirația.”

Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%.

A doua formă de boală provocată de hantavirus este Febra Hemoragică însoțită de Sindrom Renal, mai severă, ce poate duce la hemoragie internă și insuficiență renală acută.

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus. Experții recomandă tratament de susținere pentru a trata simptomele - oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.

În februarie 2025, soția actorului Gene Hackman a murit din cauza unei boli respiratorii provocate de hantavirus.