Deocamdată, au fost confirmate 5 îmbolnăviri și 3 cazuri suspecte. Perioada de incubație este, însă, de 6 săptămâni, așa că specialiștii avertizează că numărul celor infectați ar putea crește.

Pasagerii sau membrii echipajului rămași la bordul navei nu prezintă deocamdată simptome.

Voiajul navei pe care a izbucnit un focar de hantavirus, o infecție virală rară, dar potențial gravă, continuă spre Insulele Canare. Autoritățile locale au anunțat că pasagerii vor fi debarcați treptat, pe măsură ce zborurile lor de repatriere vor fi disponibile.

Fernando Clavijo, președinte Insulele Canare: „Nava nu va acosta, ci doar va ancora. Considerăm că aceasta este o veste foarte bună, deoarece reduce potențialele surse de infecție și riscurile, iar evacuarea pasagerilor va fi realizată cu ajutorul unei ambarcațiuni de transfer sau al unei nave-mamă care se poate deplasa, îi poate prelua și transporta către aeroport. În nicio situație pasagerii nu vor părăsi nava până când aeronava lor nu va fi deja în aeroport.”

Doi membri ai echipajului, un britanic și un olandez, evacuați de pe vas în timpul în care acesta era acostat în apropiere de Capul Verde, au ajuns în Olanda pentru tratament. O femeie din Germania a fost internată și ea într-un spital din Düsseldorf.

Încă trei persoane care ar fi putut contacta virusul sunt spitalizate în Elveția, Olanda și Africa de Sud. La un spital din Amsterdam se află internată o însoțitoare de zbor de la KLM, care a fost în contact cu femeia care a murit la Johannesburg.

Dr. Abdirahman Mahamud, director pentru alertă și răspuns la OMS: „Am avut o situație similară în Argentina, în perioada 2018–2019, când o persoană simptomatică a participat la o reuniune publică și a infectat mai multe persoane. Ne aflăm acum într-o situație asemănătoare: un focar într-un spațiu limitat, cu contacte apropiate. Înseamnă asta că boala se va răspândi în restul lumii? Dacă respectăm măsurile de sănătate publică și lecțiile învățate din Argentina, putem întrerupe lanțul de transmitere, iar focarul nu va deveni o epidemie de amploare.”

Maria Van Kerkhove, epidemiolog american: „Vreau să subliniez din nou: acesta nu este începutul unei epidemii. Acesta nu este începutul unei pandemii.”

Hantavirusul este transmis la oameni în principal prin inhalarea particulelor din aer provenite din excremente, urină sau salivă de la rozătoare infectate. Însă... așa-numita variantă andină, depistată la bordul vasului de croazieră, se poate transmite și de la om la om, în caz de contact apropiat.

Epidemiologii spun că virusul nu se răspândește precum SARS-CoV-2 sau precum gripa, ci necesită contact apropiat pe termen prelungit.

Giulia Gallo, om de știință specializat în glicoproteine virale: „Cred că cel mai important lucru este să nu se creeze panică. Așa cum am spus, acest virus nu este nou, iar faptul că oamenii aud despre el pentru prima dată înseamnă că transmiterea este foarte scăzută.”

Între timp, autoritățile sanitare încearcă să dea de urma celor aproximativ 40 de pasageri care au debarcat în prima parte a voiajului, pe insula Sfânta Elena. Sunt cetățeni din mai multe țări, printre care Australia, Taiwan, Marea Britanie sau Statele Unite.

Doi singaporezi, care au fost împreună pe vas și apoi în același avion, au fost izolați și testați pentru hantavirus.

Ruhi Çenet, pasager MV Hondius: „Căpitanul ne-a spus că unul dintre pasageri a murit, din păcate, și că a decedat din cauze naturale. A spus că nu este vorba despre o infecție, că nu există nicio boală contagioasă. După acest anunț, noi nu am fost pregătiți pentru ce avea să urmeze, nu am fost izolați. Am fost împreună la micul dejun, prânz și cină, toți în sala de mese. Aveam sesiuni de prelegeri, activități de grup. Până în ultima mea zi pe vas, 24 aprilie, nu am luat nicio măsură de precauție.”

Trei oameni au murit – fie la bord, fie după ce au fost transferați de pe vasul care și-a început călătoria pe 1 aprilie, în sudul Argentinei.