Unul dintre bolnavi este în stare critică. Vasul staționează în largul coastei statului insular Capul Verde din Atlantic, iar autoritățile de acolo nu permit evacuarea pasagerilor.

Sunt cetățeni britanici, americani și spanioli, îmbarcați pentru o croazieră de lux în extremitatea sudică a Argentinei la sfârșitul lunii martie.

Simptomele ar putea apărea mai târziu

Perioada de incubație poate dura mai multe săptămâni, ceea ce înseamnă că unii s-ar putea să nu prezinte încă simptome.

Sunt în desfășurare investigații epidemiologice pentru a determina sursa focarului. Hantavirusul este transmis de rozătoare, dar în cazuri excepționale poate trece de la om, la om.

Conform Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, hantavirusul se manifestă inițial prin simptome asemănătoare gripei, precum oboseală, febră ori dureri musculare. Dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității este de aproximativ 38%.

Nu există un tratament specific pentru infecțiile cu hantavirus. Experții recomandă tratament de susținere pentru a trata simptomele - oxigenoterapie, ventilație mecanică, medicamente antivirale și chiar dializă.