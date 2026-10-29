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Cei doi locuiau în comuna Carpen, din Dolj. Erau împreună de aproximativ zece ani, spun cei din sat. Zilele trecute, între ei a izbucnit un scandal violent, ca și în alte dăți, povestesc vecinii.

Doar că de această dată bărbatul de 50 de ani, care ar fi fost sub influența alcoolului, a bătut-o îngrozitor pe femeie. Apoi a lăsat-o inertă în pat și a adormit. Dimineață, o vecină care o căuta pe femeie a descoperit crima.

Localnic: „Nu răspundea și a ieșit el afară și a zis: «Băi, e moartă de aseară». Asta a spus.

Reporter: Și a stat cu ea moartă acolo?

Localnic: Păi a stat cu ea moartă acolo, da.”

Ștefan Vasilcă, primar comuna Carpen: „Dimineața s-a dat alarma. Inov a venit și a zis: «Gina, numai că e moartă, nu mai poate să vină să ducă pâine».”

Vecinii au chemat ajutoare, dar nu se mai putea face nimic pentru victimă.

Mihaela Sadoveanu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „Femeia ar fi fost lovită în mod repetat cu pumnii și picioarele în zona feței, toracelui și abdomenului de către concubinul său, un bărbat de 50 de ani, acțiune care a condus la decesul acesteia.”

Cei care îi știau pe cei doi povestesc că și până acum, femeia ar fi avut o viață chinuită cu bărbatul.

Localnic: „A mai bătut-o în situații grele, a băgat și cuțitul în ea, dar a trăit, a avut zile.”

Vecin: „O bătea din orice, dacă o vedea că gustă și ea un pahar de bere, o pălea: «De ce bei și ce faci?»”

Însă victima nu a sesizat niciodată poliția și nici nu a cerut un ordin de protecție împotriva agresorului. Acum bărbatul este arestat preventiv pentru omor asupra unui membru al familiei. Dacă va fi găsit vinovat, riscă ani mulți de închisoare.