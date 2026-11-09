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Apelul la 112 a fost făcut la ora 4 şi 38 de minute dimineața, de soţia agresorului. Femeia a cerut poliției să vină d eurgenta la casa ei din Oțelul Roșu, județul Caraș Severin, pentru că soţul ei, un bărbat de 40 de ani, i-a atacat cu un cuţit, atât pe ea, cât şi pe fiul vitreg, un tânăr de 21 de ani. Era grav rănită.

Echipajele de intervenție au ajuns la fața locului. Medicii de la ambulanţă i-au acordat femeii, de 48 de ani, primul ajutor si au transportat-o la spital. Victima a fost internată la terapie intensivă, în stare gravă, dar stabilă.

Cătălin Grecea, medic-șef Secția de chirurgie Spitalul Caransebeș: „Din tomograf a fost dusă direct în sala de operaţie. Sunt leziuni prin înjunghiere, multiple răni la nivelul toracelui”.

Pentru fiul ei vitreg, însă nu s-a mai putut face nimic. A murit din cauza rănilor grave.

Polițiștii au început ancheta și l-au audiat pe fratele agresorului care locuia în aceeași casă cu cei trei. Bărbatul a povestit că individul si-a atacat soția si pe fiul vitreg în timp ce aceștia dormeau. Victimele s-au trezit în timp ce erau înjunghiate și au încercat să se apere.

Agresorul s-ar fi rănit apoi, superficial, cu același cuțit pe care l-a folosit la atac. A fost găsit în locuință de polițiști și, după ce a primit îngrijiri medicale, a fost dus în arest.

Tânărul ucis fusese adoptat de femeie, în urmă cu 7 ani. Era fiul surorii ei. Pentru tatăl vitreg se va cere arestarea preventivă, pentru omor și tentativă de omor.