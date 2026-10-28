Mohammed Tauseef Mumtaz a fost condamnat la închisoare pe viață în 2012 pentru uciderea soției sale, Naila Mumtaz, în vârstă de 21 de ani, potrivit DailyMail.

Crima a avut loc la 8 iulie 2009, în locuința din Birmingham pe care cei doi o împărțeau cu părinții bărbatului.

Naila venise în Marea Britanie din Pakistan în 2008, în urma unei căsătorii aranjate, și se mutase în casa familiei din Handsworth Wood. Vorbea foarte puțin engleza, locuia la mii de kilometri distanță de rudele sale și era însărcinată cu primul copil al cuplului când a fost ucisă.

Familia ei a descris-o drept o tânără „fericită, încrezătoare și frumoasă”, care aștepta cu nerăbdare să devină mamă.

Mumtaz, care avea atunci 25 de ani, a fost condamnat ulterior alături de părinții săi, Zia Ul-Haq și Salma Aslam, precum și de cumnatul său, Hammad Hassan, în urma unui proces de 12 săptămâni desfășurat la Tribunalul Penal din Birmingham.

Judecătorul a stabilit că acesta trebuia să execute cel puțin 13 ani de închisoare, dar bărbatul a fost eliberat anul trecut, după ce Comisia pentru Eliberare Condiționată a recomandat punerea sa în libertate.

Mumtaz a susținut că Naila se comportase ca și cum ar fi fost posedată de un „djinn” (un spirit supranatural din folclorul islamic și al Orientului Mijlociu) înainte de moartea sa.

El a afirmat că femeia încercase să „se stranguleze” după ce ar fi fost „posedată” și că se sufocase singură introducându-și mâna în gură.

A descris moartea ei ca fiind „mai degrabă o sinucidere” și a susținut, de asemenea, că fusese el însuși posedat de un djinn în trecut.

Cu toate acestea, dovezile medicale au arătat că Naila murise prin asfixiere și că nu și-ar fi putut provoca singură leziunile fatale.

Procurorii au declarat că Naila fusese sufocată în mod deliberat, unul sau mai mulți membri ai familiei împiedicând-o să respire, în timp ce ceilalți o imobilizau.

Declarațiile rudelor, după crimă

„A venit în Marea Britanie pentru a fi alături de soțul ei; i-am încredințat lui și familiei sale ceea ce aveam mai de preț, iubita noastră fiică, singurul nostru copil de sex feminin”, a spus familia.

„Naila era însărcinată în aproape șase luni cu fiul ei nenăscut când a fost ucisă în propria locuință, distrugându-i speranțele, visurile și oportunitățile de viitor”, au adăugat rudele.

Judecătorul Keith a declarat că circumstanțele în care se afla femeia au făcut ca fapta să fie și mai gravă. Adresându-se celor patru inculpați, el a spus:

„Ceea ce agravează cazul este faptul că Naila era însărcinată în momentul morții sale, era izolată de familie într-o țară străină pentru ea și vorbea foarte puțin, dacă nu chiar deloc, limba engleză.”

Mumtaz, părinții săi și Hassan au negat acuzațiile de crimă și omor din culpă, însă toți patru au fost condamnați pentru omor.

Una dintre explicațiile prezentate în timpul procesului a fost că familia credea că părinții Nailei, aflați în Pakistan, trimiseseră asupra ei un djinn răuvoitor.

Judecătorul Keith a spus că este posibil ca aceștia să o fi „sufocat pentru a scăpa de djinn”.

El a considerat că aceasta era „o explicație mai puțin improbabilă pentru ceea ce s-a întâmplat” decât o altă ipoteză discutată în instanță, potrivit căreia unii membri ai familiei ar fi suspectat că Mumtaz nu era tatăl copilului nenăscut. Judecătorul a precizat că era imposibil să se stabilească exact ce anume declanșase atacul.

Cu toate acestea, verdictele au arătat că juriul era convins că unul sau mai mulți dintre cei patru o sufocaseră în mod deliberat pe Naila, în timp ce ceilalți participaseră la imobilizarea ei.

Judecătorul a acceptat că inculpații nu intenționaseră să o ucidă pe Naila, dar a spus că aceștia trebuie să fi realizat că acțiunile lor puteau provoca vătămări extrem de grave.

Ce se întâmplă acum cu soțul victimei

Mumtaz a fost condamnat la închisoare pe viață, cu obligația de a executa cel puțin 13 ani.

„A fost un caz tragic și profund tulburător, în care viața unei tinere a fost curmată într-un mod îngrozitor de către oamenii pe care îi iubea și în care avea încredere”, a declarat Inspectorul-detectiv Simon Astle, de la Poliția din West Midlands.

Fiind condamnat la închisoare pe viață, Mumtaz rămâne sub supraveghere în baza condițiilor eliberării și poate fi trimis din nou la închisoare dacă le încalcă.

Deciziile Comisiei pentru Eliberare Condiționată se concentrează exclusiv asupra riscului pe care un deținut l-ar putea reprezenta pentru public dacă ar fi eliberat și asupra posibilității de a gestiona acest risc în comunitate.

„A fost o crimă îngrozitoare, iar gândurile noastre rămân alături de familia și prietenii Nailei Mumtaz” , a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului Penitenciar.

Reprezentanții serviciului au avertizat că Mumtaz poate fi reîncarcerat dacă încalcă oricare dintre condițiile eliberării sale.

Comisia a analizat cu atenție o gamă vastă de dovezi, inclusiv detaliile infracțiunii inițiale și orice dovezi privind schimbările de comportament, examinând totodată prejudiciile provocate și impactul pe care infracțiunea l-a avut asupra victimelor.